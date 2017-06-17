Гонщики велоклуба «Минск» завершили выступление на «Туре Сербии» с рядом призовых мест и серьезным пополнением в очковом багаже.





Отметим, что в Сербию «Минск» отправился без четырех важных гонщиков. По разным причинам гонку пропускали Евгений Соболь, Эдуард Ворганов, Станислав Божков и Александр Головаш. Более того, команда выступала в усеченном составе. При максимальной заявке в семь гонщиков на старт вышло только пять: Роман Романов, Константин Клименков, Михаил Шеметов, Антон Ивашкин и Сергей Попок, для которого этот тур был первым после полученной месяц назад травмы.

Не обошлось без падений и на этот раз. После одного из них на старт третьего этапа не вышел Михаил Шеметов.





После подиумов Антона Ивашкина и Константина Клименкова на первых этапах cегодня гонщиков ждал завершающая 159-километровая дистанция, которая осложнялась непростыми погодными условиями. Вскоре после старта образовался отрыв, в который попал Роман Романов, заработавший очки в горную и очковую номинации.

Незадолго до финиша беглецов догнали, а победа разыгрывалась в спринте из большой группы. Первым был турок Ахмет Оркен («Торку»), опередивший грека Харалампоса Кастрантаса («Даре Виатор Партизан») и россиянина Леонида Краснова («Тушнад»). Сергей Попок был 7-м, Антон Ивашкин — 14-м, Константин Клименков — 20-м, Роман Романов — 63-м.

В общем зачете победу праздновал Харалампос Кастрантас, который показал одно время с выступавшем в прошлом году в про-континентальном туре итальянцем Лукой Чирико («Торку»), но оказался выше за счет меньшей суммы мест на этапах (8 против 10). Антон Ивашкин стал 3-м (+0.01), Константин Клименков — 4-м (+0.06), Сергей Попок — 43-м (+12.48), Роман Романов — 48-м (+13.19). Антон Ивашкин также выиграл молодежный зачет.





Эта гонка стала одной из самых эффективных для «Минска» в нынешнем сезоне. Общими усилиями белорусский клуб заработал 49 очков в зачет европейского тура UCI.





















































































































