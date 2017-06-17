ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение транспорта по проспекту Машерова в Минске ограничат 19 июня

18.06.2017 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Движение автомобилей и общественного транспорта по проспекту Машерова в столице будет ограничено с вечера понедельника до раннего утра вторника, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение транспорта по проспекту Машерова в Минске ограничат 19 июня
© Sputnik / Виктор Толочко
Репетиция парада: ночь и рота почетного караула
14

Ограничения будут действовать 19 июня с 22:00 до 05:30 20 июня в связи с проведением тренировки парада Вооруженных сил Беларуси "пешие по машинам". Он приурочен ко Дню Независимости Республики Беларусь.

В указанное время будет ограничено движение по проспекту Машерова на участке от ул. Красная до ул. Тимирязева, по ул. Тимирязева до ул. Саперов, по ул. Саперов до проспекта Победителей и далее по ул. Орловской.

После того, как колонна пройдет, движение транспортных средств будет возобновлено, отметили в ГАИ.

Также инспекторы рекомендуют водителям учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером в понедельник нельзя будет проехать по проспекту Машерова из-за репетиции парада ко Дню Независимости Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший футболист сборной Италии Мальдини дебютирует в теннисе в 49 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика