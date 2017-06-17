Движение транспорта по проспекту Машерова в Минске ограничат 19 июня

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Движение автомобилей и общественного транспорта по проспекту Машерова в столице будет ограничено с вечера понедельника до раннего утра вторника, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Репетиция парада: ночь и рота почетного караула 14

Ограничения будут действовать 19 июня с 22:00 до 05:30 20 июня в связи с проведением тренировки парада Вооруженных сил Беларуси "пешие по машинам". Он приурочен ко Дню Независимости Республики Беларусь.

В указанное время будет ограничено движение по проспекту Машерова на участке от ул. Красная до ул. Тимирязева, по ул. Тимирязева до ул. Саперов, по ул. Саперов до проспекта Победителей и далее по ул. Орловской.

После того, как колонна пройдет, движение транспортных средств будет возобновлено, отметили в ГАИ.

Также инспекторы рекомендуют водителям учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут.