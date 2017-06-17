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Наболело: давайте запретим запрещать

18.06.2017 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уже почти месяц белорусы продолжают обсуждать проект нового "антитабачного" декрета президента — и большинство высказывающихся считают его слишком мягким. Доходит до того, что сами граждане предлагают и вовсе запретить (!) курить на улице или курить в частной собственности: на кухнях или балконах.

Наболело: давайте запретим запрещать
© Pixabay
Все запретить: что белорусы предлагают внести в антитабачный закон

Конечно, мотивы этих людей понятны: кому-то залетает дым, кого-то попросту раздражают курящие люди и особенно девушки. Но разве запрет — единственный способ справиться с этим? Вот представьте: запретят курить на балконах, и что дальше? Сотрудники милиции будут разыскивать курильщиков-нарушителей вместо того, чтобы заниматься более важной работой?

Это все напоминает известную фразу "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?"

Другая ситуация. Ехал недавно с небезызвестной улицы Зыбицкой вместе с таксистом.

— И вы оттуда что ли?— спросил меня таксист.

Я ответил утвердительно.

— Я бы вообще все на этой улице закрыл. Ходят, кричат, пьют — бесят!

И все. Единственная причина для уважаемого таксиста, по которой стоит закрыть или "запретить" Зыбицкую — она ему не нравится и раздражает его. Раздражает она и кого-то из чиновников, судя по последней ситуации вокруг баров на ней и возможному созданию для заведений "комендантского часа", работы до 23:00.

Если дальше рассуждать про то, что предлагают запретить, список будет бесконечным: ходить в городе в шортах и коротких юбках, заводить собак больше терьера, ездить ночью на мотоциклах, проводить военные парады или сажать в Минске тополи. Список можно продолжать бесконечно.

Могу подкинуть еще несколько идей. Можно запретить кричащих детей на улице — ведь из-за их криков у кого-то может случиться нервный срыв, а последствия этого непредсказуемы. Или запретить ездить молодежи в общественном транспорте — чтобы не занимали места для пенсионеров. В конце концов, запретить ездить велосипедистам по тротуарам — а то бывает страшно.

Если реализовать все предложения по запретам белорусов — страна станет подобием Северной Кореи. Вы хотите жить в стране, где запрещают все подряд? Я — нет. И я предлагаю не запрещать, а развивать культуру взаимоуважения в обществе.

Уверен, так будет проще жить всем нам.

 
Теги: Минск
 
 
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Если реализовать все предложения белорусов по тому, что нужно запретить, Беларусь станет подобием Северной Кореи, уверен колумнист Sputnik Евгений Казарцев.

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