ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День отца отпраздновали в минском парке Горького

18.06.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

На открытой сцене для зрителей выступили певцы, музыканты и хореографические коллективы. Организаторы праздника подготовили для пап, а также мам и детей интересные конкурсы. Перед сценой разметили творческую зону, где маленькие гости могли изобразить мелками на асфальте свою семью.

День отца отпраздновали в минском парке Горького
© Sputnik / Виктор Толочко
Психолог: за отношения родителей и ребенка всегда отвечает взрослый

День отца празднуется во многих странах мира в третье воскресенье июня. Впервые в Минске акция для пап прошла в 2013 году и вызвала большой интерес. На следующий год на столичный День отца приехали гости из других городов Беларуси, а также России, Украины и Швеции.

Сейчас в Беларуси прорабатывается вопрос о целесообразности установления Дня отца государственным праздником. За это высказались 43,7% участников соцопроса, который провел Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. Более 30% респондентов считают, что День отца можно праздновать неофициально.

Согласно данным недавно опубликованного доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 74 странах мира более половины детей в возрасте от трех до четырех лет лишены внимания со стороны отцов. В частности, в Беларуси без участия пап растут 32% малышей, в Украине — 29%, в Грузии — 40%, в Казахстане — 49%.

В ЮНИСЕФ отметили, что дети нуждаются в любви и заботе обоих родителей, а  также в правильном питании, защите от стресса и насилия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любимых пап поздравляли сегодня в Центральном детском парке имени М. Горького в столице. Смотрите на видео, как весело и ярко прошел День отца.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Наболело: давайте запретим запрещать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика