День отца отпраздновали в минском парке Горького

На открытой сцене для зрителей выступили певцы, музыканты и хореографические коллективы. Организаторы праздника подготовили для пап, а также мам и детей интересные конкурсы. Перед сценой разметили творческую зону, где маленькие гости могли изобразить мелками на асфальте свою семью.



© Sputnik / Виктор Толочко Психолог: за отношения родителей и ребенка всегда отвечает взрослый

День отца празднуется во многих странах мира в третье воскресенье июня. Впервые в Минске акция для пап прошла в 2013 году и вызвала большой интерес. На следующий год на столичный День отца приехали гости из других городов Беларуси, а также России, Украины и Швеции.

Сейчас в Беларуси прорабатывается вопрос о целесообразности установления Дня отца государственным праздником. За это высказались 43,7% участников соцопроса, который провел Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. Более 30% респондентов считают, что День отца можно праздновать неофициально.

Согласно данным недавно опубликованного доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 74 странах мира более половины детей в возрасте от трех до четырех лет лишены внимания со стороны отцов. В частности, в Беларуси без участия пап растут 32% малышей, в Украине — 29%, в Грузии — 40%, в Казахстане — 49%.

В ЮНИСЕФ отметили, что дети нуждаются в любви и заботе обоих родителей, а также в правильном питании, защите от стресса и насилия.