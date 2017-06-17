Белорусские гандболисты стали победителями отборочной группы к Евро-2018

Гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в 2-й квалификационной группе отборочного турнира чемпионата Европы-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.



France Handball

В последней игре евроквалификации команда Юрия Шевцова в минском дворце спорта «Уручье» принимала сборную Сербии и завершила встречу вничью — 27:27 (13:10). Оба соперника до сегодняшнего поединка обеспечили себе путевки в финальную стадию континентального первенства и поэтому играли раскрепощенно, без оглядки на результат. Первый тайм остался за белорусами, а во второй половине встречи гости сумели отыграться, и матч закончился ничьей.

Еще в одном поединке 6-го тура гандболисты Польши в Гданьске взяли верх над румынами — 32:31 (19:11).

Итоговое положение: Беларусь — 8 очков, Сербия — 8, Румыния — 4, Польша — 4.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 по 28 января 2018 года на аренах Хорватии.