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Белорусские гандболисты стали победителями отборочной группы к Евро-2018

18.06.2017 21:23 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в 2-й квалификационной группе отборочного турнира чемпионата Европы-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.


France Handball

В последней игре евроквалификации команда Юрия Шевцова в минском дворце спорта «Уручье» принимала сборную Сербии и завершила встречу вничью — 27:27 (13:10). Оба соперника до сегодняшнего поединка обеспечили себе путевки в финальную стадию континентального первенства и поэтому играли раскрепощенно, без оглядки на результат. Первый тайм остался за белорусами, а во второй половине встречи гости сумели отыграться, и матч закончился ничьей.

Еще в одном поединке 6-го тура гандболисты Польши в Гданьске взяли верх над румынами — 32:31 (19:11).

Итоговое положение: Беларусь — 8 очков, Сербия — 8, Румыния — 4, Польша — 4.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 по 28 января 2018 года на аренах Хорватии.

 
 
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Гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в 2-й квалификационной группе отборочного турнира чемпионата Европы-2018

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