Стас Давыдов из This is Хорошо, Влад Бумага и сотни школьников: в Минске прошел фест видеоблогеров

Сегодня в Футбольном манеже прошел первый фестиваль видеоблогеров Vidak . Взглянуть на звезд ютуба своими глазами пришли сотни минчан, в большинстве — школьники пятых-восьмых классов. За что они любят Влада Бумагу и почему родители не знают кумиров детей — в репортаже AFISHA.TUT.BY.





«Смотрю ютуб, когда забегаю к дочке в комнату проверить, чем она занимается»

Среди хедлайнеров мероприятия были: Стас Давыдов, группа ХЛЕБ, Приятный Ильдар, Влад Бумага (A4), Дмитрий Масленников, Дмитрий Ермузевич, Юля Годунова, Наталья Кисель, Тимур Сидельников, Андрей Мартыненко и многие другие. Общая аудитория заявленных участников, по словам организаторов, — более 20 млн зрителей. Суммарный аудиторный охват — более 2 миллиардов просмотров.

Фест видеоблогеров разместился на половине площади футбольного манежа. Очевидно, что такого ажиотажа , как две недели назад в торговом центре Galleria, не было. Возможно, причина в стоимости билета — 30 рублей. Взглянуть на своих кумиров вживую пришли в основном школьники. Они с радостью использовали по назначению фотозоны и выстроились в очередь, чтобы прикоснуться к кумиру, задолго до того, как те вышли из вип-зоны.

— Ну хоть кого-то я знаю! — шутили посетители постарше, имея в виду Стаса Давыдова из This is Хорошо. Сам Стас, к слову, активней всех позировал для фото и переживал, что не все успеют с ним сфотографироваться.







Об автографе на автограф-сессии просило меньшинство: все-таки сделать селфи с кумиром приоритетней.

— Ты с кем сфоткалась? Я с Годуновой, Ермузевичем и Владом, — отчитывается одна подружка другой. — Ты еще и с Давыдовым? Молодец!

Помимо этого, все стремились обнять блогеров, а иногда даже передать подарок для них.

— Пошумим, пожалуйста! — перефразировав коронную фразу Ресторатора из Версуса ведущие поприветствовали минскую публику. — Давайте устроим перекличку! Кому 8 лет?

Опрос показал, что 8- и 9-летних было немного, практически все — с родителями. Вот 10, 11 и 12-летних было побольше, лидировала, судя по выкрикам из зала, возрастная группа от 13 до 15 лет.





После переклички на сцену пригласили первых гостей — Приятного Ильдара и Руслана Тушенцова.

— Меня больше всего смущает, почему там распечатанная икона висит (речь идет о гербе города Минска под куполом футбольного манежа. — прим. AFISHA.TUT.BY), — задался вопросом Руслан.

— Это не икона, это герб.

— Извиняюсь. Для меня, видимо, въезд в страну закрыт окончательно, — пошутил блогер.





Пока ведущие обсуждали с Ильдаром и Русланом новости, общаемся с гостями фестиваля. 10-летняя Анастасия Ляпко на фест пришла с мамой Светланой. Платить 30 рублей за вход не пришлось — посетительницы смогли получить билет по акции от банка-партнера.

— Я попросила посмотреть маму, сколько стоят билеты. Мама узнала, что можно пройти бесплатно, если сделать карточку банка. Мы сделали две карточки и получили два билета, — рапортует Настя.

— В принципе, она недолго меня уговаривала, — берет слова мама Светлана. — У нас все как происходит? Надо на Color fest или на светошарики — значит, надо. Фестиваль ютуба — значит, сюда. Но сама я ютуб не смотрю: только одним глазом, когда забегаю в комнату проконтролировать, чем дочка занимается.





Стас Давыдов: «В Минске просторно, не тесно, хорошо»

На сцене также были Наталья Кисель, Тилльняшка, Дима Масленников. Но гораздо громче публика отреагировала на команду This is Хорошо. Стас Давыдов в Минске уже во второй раз.

— В Минске прям просторно, не тесно, хорошо, — делится рижанин впечатлениями о городе. — Мы вчера были в месте, где много барчиков (Зыбицкая. — прим. AFISHA.TUT.BY). Нет, мы просто проходили ее насквозь. Но там атмосфера классная, живая музыка.





Ютуберы похвастались, что их канал был зарегистрирован на YouTube в 2010 году. Сейчас у него 5,8 миллионов подписчиков. Среди прочего, время от времени команда проекта делала обзоры на видео из Минска. Вот, например, в 2014 году в выпуск попало видео, где студенты в студдеревне на Петровщине кричали «Халява, приди».

— Тебя когда-нибудь атаковали «яжматери»? — прозвучал вопрос из зала.

— Очень часто на таких мероприятиях «яжмать» пропихивает свою пятилетнюю дочь через всю очередь, очень просит с ней сфоткаться, а потом ругается, если я говорю, что в очереди 80 людей и тоже хотят сфоткаться. Иногда бывают прям конфликты.

— Думали ли вы о пределе This is Хорошо и закончится ли оно вообще? — интересуется публика.

— Мы вообще всегда на пределе, потому что мы опасные парни, — отшучивается Давыдов. Не знаю, когда-нибудь это закончится, мы не думали над конкретной датой.





Пока на основной сцене перерыв, снова общаемся с гостями. Девятилетний Захар пришел с папой, другом и его мамой. Взять автограф у кумира — Влада Бумаги — так и не получилось: блогеру стало плохо и он покинул автограф-сессию.

— Что тебе интересно в его видео? — спрашиваем.

— Много чего.

— А папа кого-нибудь знает из блогеров?

— Нет. Он работает и всегда занят.





«Ходим по секондам и ездим на метро»

Громче всего подростки визжали, когда на сцене появился Влад Бумага. Это блогер, собравший две недели назад несколько тысяч поклонников в торговом центре Galleria. Его ютуб-канал сегодня насчитывает один миллион семьсот тысяч подписчиков. Что говорить, многие посетители и сегодня контролировали передвижения блогера, и увидеть Бумагу, передвигающегося из одной стороны манежа в другую без сопровождения десяти подростков было невозможно.

— Очередь за автографом к тебе была как в боровлянской больнице . Не устал от всего? — поинтересовался у топового белорусского блогера ведущий.

— Немного под конец устал.

Помимо Бумаги на сцене были гомельские ребята Дима Ермузевич и Юля Годунова. У них спрашивали, узнают ли их на улицах, о любимых роликах, о том, сколько они зарабатывают и сколько времени уходит на съемку видео. На вопросы о зарплате они ожидаемо отшучивались: «На еду хватает», «Тысячу миллионов долларов».





— Ну вы не бедствуете? По секондам не ходите, на метро не ездите? — уточнил ведущий.

— Я в принципе просто сытый, и все — мне нравится, — взял слово Влад Бумага.

— Ходим по секондам и ездим на метро, — дополнил Дима Ермузевич.

Хоть ведущие и просили задавать блогерам вопросы о творчестве, большинство интересовало, можно ли сфотографироваться с ютуберами, если не успели этого сделать во время автограф-сессии.

— Нужно у организаторов спрашивать. Насколько я знаю, есть график, все расписано. — были непоколебимы кумиры молодежи.





«Заплатили бы, если бы было больше известных российских блогеров»

О том, как к видеоблогерству относятся близкие, рассказал Дима Ермузевич:

— Мама очень поддерживает. Сначала она не очень серьезно относилась, потому что до видеоблогинга я много чем занимался. Но когда увидела меня в газетах и по телевизору, поняла, что это серьезно. Она часто помогает с идеями.

Влад Бумага был краток:

— Только бабушка не понимает, что происходит.

— Что бы вы посоветовали начинающим блогерам?

— Я бы посоветовала быть собой, — сказала Юля.

А Дима добавил:

— Это то, что отличает тебя от других, за это тебя и полюбят. Ты не похож ни на кого из тех, кто снимает видео. У тебя есть индивидуальность. Главное — быть открытым, уверенным в себе. Это то, что привлекает людей в жизни и также привлечет на ютубе.







Уже на выходе встречаем сестер Веронику и Елену Обаревич. Девушкам 23 и 27 лет и они считают, что это мероприятие — как другой мир.

— Другие увлечения у детей, между нами как будто пропасть. Я пришла, главным образом, ради группы ХЛЕБ. Билеты не покупали и делали банковскую карточку. Было интересно посмотреть, как блогеры общаются и как себя ведут.

— Возможно, если бы организаторы добавили больше известных российских блогеров — можно было бы заплатить.

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