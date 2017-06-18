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Американская певица Бейонсе родила двойню
18.06.2017 22:19 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Известная певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи стали многодетными родителями, у пары родилась двойня, сообщают американские СМИ.
Счастливое событие произошло на этой неделе. Имена двойняшек, а также их пол пока не сообщаются.
О том, что популярная певица ждет двойню, стало известно в феврале текущего года.
"Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под фотографией, которую она опубликовала в соцсети.
Бейонсе замужем за рэпером и продюсером Джей-Зи уже девять лет. У пары также есть пятилетняя дочь Блю Айви Картер. Девочка стала старшей сестрой для двойняшек.
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Пополнение в популярной семье американских исполнителей случилось на этой неделе.
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