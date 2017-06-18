Американская певица Бейонсе родила двойню

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Известная певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи стали многодетными родителями, у пары родилась двойня, сообщают американские СМИ.

Счастливое событие произошло на этой неделе. Имена двойняшек, а также их пол пока не сообщаются.

О том, что популярная певица ждет двойню, стало известно в феврале текущего года.

"Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под фотографией, которую она опубликовала в соцсети.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. — The Carters Публикация от Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Бейонсе замужем за рэпером и продюсером Джей-Зи уже девять лет. У пары также есть пятилетняя дочь Блю Айви Картер. Девочка стала старшей сестрой для двойняшек.