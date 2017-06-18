Лесные пожары в Португалии: в стране объявили трехдневный траур



© REUTERS Rafael Marchante Жертвами лесных пожаров в Португалии стали более 60 человек

По последним данным, активными остаются четыре очага пожара. В муниципалитете Педроган-Гранди горит 95% леса. Пожары также бушуют в Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера (в 200 километрах от Лиссабона). По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за ударившей в дерево молнии.

Жара и сильный ветер способствовали быстрому распространению возгорания: оно перекинулось на лесной массив и населенные пункты. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера. 30 человек погибли в автомобилях.

Возгорание тушат более 760 человек. Не исключается, что количество жертв огня может увеличиться. Всего на территории Португалии, где уже несколько дней стоит жара, бушуют десять крупных пожаров. В стране объявлен трехдневный траур.