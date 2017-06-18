Где белорусы потеряли свое трудолюбие?





Нас с детства культивировали на мысли, что белорусы - трудолюбивая нация, поэтому мы всего можем добиться. Но на прошедшей неделе представитель Национальной академии наук открыла нам глаза - не такие уж мы трудолюбивые.

Комментируя тот факт, что за последние пять лет количество китайцев, приехавших работать в Беларусь увеличилось в 10 раз, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва в буквальном смысле ошарашила нас.

«Китайские рабочие, с их же слов, готовы работать по две смены, то есть почти круглосуточно. Белорусы же не согласны на такой график, требуя за сверхурочную работу оплату в двойном размере. Получается, работодателю выгоднее взять китайца, чем белоруса. Он и работоспособный, и менее требовательный», – рассказала специалист.

Честно скажу, для меня это не было откровением уже года два, просто не ожидал такого откровения от на государственном уровне. Белорусы проигрывают в работоспособности не только китайцам. Не помогают ни постоянные требования президента увеличить производительность труда, ни материальная мотивация. Приведу конкретный пример, который и открыл мне глаза.

Строил я себе дом, дело дошло штукатурки. Дом 140 кв.м., а площадь внутренних стен и вовсе зашкаливает. Самому явно тут не справиться, поэтому стал подыскивать бригаду штукатуров. Приехала одна бригада, посмотрела померила и вынесла вердикт - стоимость будет 5,5 долларов за квадрат, работы - на три недели. Приехала вторая бригада - 3 недели, стоимость 5 долларов за квадрат. Знакомый посоветовал пригласить бригаду из региона, где запросы поменьше. Приехали посмотрели - 3 недели 4,5 доллара за квадрат. И тут по моему объявлению звонит мужчина и говорит, что его бригада сделает все максимум за неделю и по цене в 4 доллара. Я сразу и не поверил, но подрядчик заверил, что так все и будет, причем, с хорошим качеством. И я дал отмашку.

И вот приезжают к моему дому "Жигули", из которого выходят мой подрядчик кавказкой внешности и четверо азиатов. Я у подрядчика, который оказывается просто посредник для азиатов, спрашиваю: "Это кто такие?"

"Военные строители из Северной Кореи", - отвечает и заверяет меня, что все будет как надо, на высшем уровне. По-русски и тем более по-белорусски - ни слова, но работают ударном и добросовестно.

И действительно, маленькие эти корейцы, особенно в сравнении с моими 194 см роста, но шустрые. Тут же выгрузили из "Жигулей" инструменты, мешок риса и несколько упаковок яиц (их провизия на время работы) и принялись сооружать из валявшихся на участке необрезных досок помосты. Через полчаса три помоста были готовы, при этом корейцы аккуратненько даже опилки за собой метелочкой подмели. Я сам никогда эти опилки во дворе не убирал - заселяться еще не скоро, сами перегниют. Это ведь опилки! А тут мгновенно смастерили помосты и опилки прибрали. Я сразу после этого успокоился и уехал по своим делам.

Приехал через сутки, чтобы посмотреть, как идут дела, и был ошарашен - почти половина дома было уже оштукатурено. Соседи удивленно рассказывали мне, как наблюдали за работой ребят из Северной Кореи. Говорят, что в час ночи спать ложились, а они все работали. В шесть утра поднялись, а корейцы уже работают. Сколько они спали, я не знаю, но через трое с половиной суток дом был полностью оштукатурен. Вручную, без штукатурной машины. Я заплатил посреднику оговоренную сумму (не знаю, сколько самим корейцам досталось) и сказал большое спасибо.

Я конечно понимаю, что уровень жизни у жителей Северной Кореи не сравним с нашим. Для них заработать в Беларуси какую-то копейку - уже большое счастье. Но, думаю, не это тут главное. Пусть белорусские бригады брали немного дороже, но срок ведь называли три недели. При стандартном восьмичасовом рабочем дне и с двумя выходными в неделю, получается 120 рабочих часов. Даже если представить, что корейцы вообще нет спали, не ели и не отдыхали, то они справились за 84 рабочих часа. Оцените производительность. Мы уже так не можем: сделать работу за трое с половиной суток, когда привыкли за три недели. А ведь, согласитесь, одно дело заработать 1,5 тыс. долларов за три недели и совсем другое - за 3 дня. Но даже этот финансовый аспект уже мало кого стимулирует.

Или еще один пример. Когда дошло дело для монтажа системы отопления в доме, я пригласил белорусскую бригаду, которую посоветовала фирма, где я покупал оборудование. Идиот, надо было корейцам позвонить! Но, вот, решил свои заработать дать.

Приехали, посмотрели, и заверили, что за пять дней все сделают. Вроде нормальные ребята, молодые, из региона, где не слишком избалованы приработками.

Я приезжаю вечером, через сутки, посмотреть, как идет работа - сидят на улице и пьют. Рядом горит костер, стоят пустые уже бутылки из-под водки. Я зашел в дом посмотрел. Работа уже начата, но сделано за сутки совсем мало.

Спрашиваю у бригадира, что это все значит, и получаю в ответ заверения, что повода для волнений нет. Отдыхаем после работы, все идет по графику. Я поверил. Идиот!

Так получилось, что на два дня мне пришлось уехать из Беларуси. Приехал уже за полночь и тут же звонок от соседки: срочно приезжайте к своему дому тут вашу бригаду по всей деревне милиция гоняла, поймала и увезла.

Несмотря на то, что была глубокая ночь, сел на машину и поехал. По приезду был шокирован, но совсем не так, как с корейцами. Дом на распашку, один стеклопакет (всего месяц как поставил по всему дому) разбит, работы с последнего моего посещения не сделано никакой. Вокруг дома множество пустых бутылок, рядом горит огромный костер - спалили всю мою дровницу (хорошо хоть дом не подожгли). Пошел к соседке выяснять подробности.

Оказывается моя бригада все два дня гуляла напропалую: собрали к себе всех местных алкашей с деревни, каких-то девок притащили и устроили в доме и вокруг него "праздник труда". Потом пьяные сели за руль, чтобы ехать за добавкой, но напоролись на ГАИ. Начали удирать: сначала на машине, потом бегом по деревне, валя по ходу бегства заборы соседям. Но куда ж они пьяные от милиции уйдут. Поймали и повязали.

Я не буду рассказывать, что было дальше, но сопоставив другие свои наблюдения за соотечественниками, с делал для себя вывод, что белорусы уже не такие трудолюбивые, как мы привыкли думать. Я наблюдаю это повсеместно. И в своей дочери, и в своих журналистах, и в жителях белорусских деревень, и в случайных людях, с которыми сталкивался.

Возможно, я не прав, но мне кажется, что нас просто жизнь давно не била, вот мы и стали такими. Я подумал об этом после того, как электрику ко мне в дом приехал делать украинец, который бежал в Беларусь от войны. Вот он работал почти также, как корейцы. А мы уже расслабились в своем тихом болоте и не напрягаемся больше, полагая, что все само придет к нам. Не придет.

Я хочу, чтобы и дальше нас жизнь не била, чтобы в стране было спокойно, без войн и других потрясений. Но нам пора уже встряхнуться: засучить рукава и начать работать.

Я предвижу возмущения многих трудяг-белорусов. Да есть еще среди нас и такие, но их с каждым годом становится все меньше и меньше. Это почти уже вымирающий вид, на смену которому приходит другой, более праздный и беззаботный.