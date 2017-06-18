Одним или двумя детьми в семье уже никого не удивишь, как, впрочем, уже более-менее перестали удивляться и семьям без детей вовсе. А вот те, кто решается стать многодетными, до сих пор вызывают у окружающих целую палитру эмоций: от удивления и восхищения до недоумения и осуждения. Особенно в нынешней экономической ситуации. Мол, «нарожают — а потом голодные семеро по лавкам», «да это все, лишь бы кредит «скостили», «тут бы одного вырастить»… И тем не менее в стране множество пар, которые уверены в том, что «третий — не лишний», не боятся никаких трудностей, связанных с приобретением статуса многодетной семьи, живут, умножают счастье и вдохновляют своим примером.

«Неподъемных затрат трое детей не требуют»





Катерина, мама Полины (16 лет), Тихона (8 лет) и Клима (5 лет):

— Когда кто-то впервые слышит о том, что у меня трое детей, обычно очень сильно удивляется. Ну есть в обществе такой стереотип до сих пор, что если ты многодетная мать, значит, вечно уставшая замороченная нечесаная женщина-наседка, которая одной рукой помешивает суп в кастрюльке, на второй укачивает малыша, а третьей (если б она была, конечно) делала бы еще что-то.

А я как-то не произвожу такого впечатления. Все потому, что на самом деле растить троих детей — хоть и нелегкий труд, но уж точно не каторжный. Лично я своим материнством наслаждаюсь.

Хотя, если быть до конца честной, когда только узнала о своей третьей беременности (она была незапланированная), то была в шоке. Я все девять месяцев страшно переживала, как же я справлюсь-то. Тем более что со вторым ребенком со мной приключилось все, что только можно: и непростые роды, и послеродовая депрессия, и те самые пресловутые нескончаемые бессонные ночи, потому что ребенок болел и перенес четыре операции… Но муж меня очень поддерживал и старался настроить на позитивный лад. Оказалось, не зря. Как только родился Клим, все страхи, проблемы и переживания как рукой сняло. В доме как будто стало одним солнцем больше!





Да, конечно, когда у тебя трое детей, свободного времени у тебя остается меньше в разы. Но я еще с двумя детьми уже старалась как-то так организовать семейный досуг, чтобы мы с мужем отдыхали не «от детей», а «вместе с детьми». Мы берем их с собой везде, во все путешествия (Климу, например, было всего 4 месяца, когда мы взяли его в Прибалтику). Ходим с ними в гости, на какие-то мероприятия, на «Мозгобойню», «КВН» и так далее. То, что у тебя трое детей, — это не повод засесть дома или в ближайшей песочнице. Мы с мужем считаем, что таким образом можно убить сразу двух зайцев: самим не отказываться от хобби и развлечений, а детям подарить развитие от полученных впечатлений плюс постоянное пребывание в кругу семьи.





Что касается финансовой стороны вопроса, не секрет, что трое детей требуют больше затрат. Но нашего папу это, например, стимулирует стараться больше зарабатывать, да и я не сижу без дела: работаю учителем английского и иногда шью на заказ лоскутные покрывала. Экономия у нас на том, что младший сын донашивает за старшим и мы не стремимся накупить детям целый шкаф одежды, чтобы потом красоваться в соцсетях. На оплату школы, садика, учебников и некоторых кружков для нас как для многодетной семьи действуют льготы. То есть я считаю, что каких-то прям неподъемных для двух взрослых людей затрат дети все же не требуют. Главное, стараться воспитать их так, чтобы у них были адекватные запросы. Кроме того, лично я абсолютно не согласна с мнением, что уважающие себя родители должны каждому ребенку накопить на свадьбы-квартиры-машины. Я считаю, какая-то помощь должна быть, конечно, но все готовенькое — это даже непедагогично. Своих детей я стараюсь приучать к самостоятельности и к тому, что всего они должны добиваться своими силами.

И, конечно, главное, что я поняла исходя из своего опыта: если по-настоящему любить детей, тогда силы откуда-то берутся сами собой и со всем справляешься. А еще очень важно не жалеть времени для своих сыновей и дочек. Ведь, как говорится в одной польской пословице, «у нас есть целая жизнь, чтобы работать, а дети будут маленькими всего один раз».

«Когда много детей в доме — каждый день хохочешь и удивляешься вместе с ними»

Ольга, мама Софьи (9 лет), Арсения (6 лет) и Стефании (7 месяцев):

— Я из тех, кто верит, что мысли материальны. По крайней мере именно об этом я подумала в первую очередь, когда узнала о своей третьей беременности. К тому моменту у нас уже было двое достаточно самостоятельных детей: дочка училась в школе, сын тоже вот-вот собирался стать первоклассником. И хотя когда-то, много лет назад, я несколько раз то ли в шутку, то ли всерьез, говорила, что не прочь стать многодетной мамой, мы с мужем уже как-то особо и не рассчитывали, что получится. Можно сказать, думать забыли. За две недели до наступления беременности я собрала наконец все игрушки, книги и одежду, из которой дети уже выросли, и отдала тем, кто во всем этом больше нуждался. 9 (!) пакетов вещей. А через две недели вдруг — р-р-раз — и две полоски!..





Сразу я немного расстроилась по этому поводу: тяжело начинать все покупки с нуля. Но потом подумала: когда делаешь людям добро, оно обязательно к тебе каким-то образом возвращается. Так и вышло: нам совершенно бесплатно друзья отдали прекрасную коляску, кто-то поделился одеждой для малышки… В общем, получился эдакий бесконечный круговорот детских вещей в природе.

Я не считаю, что решиться на третьего ребенка так уж сложно. Я вообще живу по принципу: надо решать проблемы по мере их поступления и волноваться не заранее, а по факту.

Главное, чтобы была любовь в семье и муж был хороший. С хорошим мужем не страшно рожать ни второго, ни третьего, ни четвертого. А вот когда рожают еще одного ребенка для того, чтобы он «скрепил» или «спас» рушащуюся семью (знаю такие примеры), — этот путь изначально неверный. Точно так же, как неправильно рожать третьего, если и с первыми двумя не справляешься, и в доме постоянные крики. Появление третьего в такой ситуации ничего не поменяет — крики только утроятся…

Хотя в любящую семью еще один маленький ребенок, безусловно, вносит свежую струю, эдакий всплеск эмоций среди размеренных будней. С детками каждый день происходит что-то новое. И вы всей семьей включаетесь в поток этих маленьких и больших радостей и открытий, все время чему-то удивляетесь и хохочете хором. Это ли не счастье?





Плюс с третьим ребенком родителям намного проще. Знаете все эти анекдоты? «Первый ребенок — все стираем, гладим, кипятим! Второй ребенок — стираем, иногда гладим, смотрим чтобы не ел из миски кота! Третий ребенок — если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота!». Конечно, в таких шутках всё несколько утрировано, но они недалеки от истины. Родители опытнее, правильно расставляют приоритеты и не заморачиваются по мелочам, сохраняя себе кучу нервных клеток.

И еще, считаю, будучи многодетной мамой, важно не скатиться в роль «только мамы». Я не сидела с первыми двумя детьми в декрете все три года, после двух уже выходила на работу (я — торговый представитель), и думаю, что со Стефанией тоже не буду засиживаться. Стараюсь держать себя в форме, любимая помада — красная, а в качестве хобби выбрала танцы в стиле джаз-фанк — хожу вместе со старшей дочкой, а потом развлекаем младшую, репетируя дома.

Да, мы, многодетные мамы, прекрасно знаем, что такое постоянный недосып и нехватка времени (на то, чтобы поваляться в ванне, порелаксировать с книжкой, сходить в баню и т.д.). Мы — словно белки в колесе, и кажется, что вечно ничего не успеваем. Но если вглядеться, то нам удается переделывать за день просто невероятное количество дел. И никакая ванна или несколько лишних часов сна не заменят той радости, которую в неё приносят дети".

«Знакомые не понимали, зачем нам третий ребенок, если уже есть мальчик и девочка»





Екатерина, мама Полины (7 лет), Романа (5 лет) и Кирилла (4 месяца):

— Когда я забеременела в третий раз, меня заставляла недоумевать реакция на это окружающих. Многие еще готовы были спокойно относиться к этому, если бы «случайно получилось», но не могли взять в толк, как это можно хотеть и планировать третьего ребенка. Особенно если квартира уже построена и льготный кредит не нужен, если уже есть дети обоего пола — так сказать «комплект», да и в целом в стране не самая благоприятная экономическая ситуация… Но мы с мужем хотели именно ребенка, а не каких-то прилагающихся к его рождению льгот и тому подобного.





Я с детства обожала нянчиться с соседскими малышами, из любви к детям выбрала профессию педагога и всегда мечтала о по-настоящему большой и дружной семье. И очень здорово, что муж меня в этом поддержал. Хотя где-то с полгодика мне его все же пришлось поуговаривать на третьего.

Нет, саму меня абсолютно ничто не пугало. Разве что немного настораживали все эти многочисленные случаи, о которых пишут в прессе — про то, что дети сейчас часто рождаются с проблемами со здоровьем. Что же касается сомнений, справлюсь я или не справлюсь с тремя, какая у меня будет фигура при этом и не буду ли я «рваться» из быта на работу, мучаясь и страдая, — их у меня просто не возникало.





Я была уверена и тогда, и сейчас, что справлюсь. В первую очередь благодаря своему характеру: я «пропеллер», поэтому успеваю заниматься всем, что задумаю. В том числе и своими хобби: я фотографирую семьи, будущих мам и новорожденных, а еще пеку и оформляю тортики.

Что касается фигуры, тут тоже нечего бояться: трое детей не дадут расслабиться и запустить себя. Особенно если хочется быть для них примером красивой и подтянутой мамы. Каждый день некогда даже присесть: муж у нас в семье добытчик, работает на трех работах, поэтому школа, сад и уход за младшеньким — на мне. Бабушки с детьми у нас не сидят. Но можно ведь не страдать от этого и не жалеть себя, а воспринимать такую «круговерть» как бесплатный фитнес! Или, например, некогда в парикмахерскую сходить — зато длину можно отрастить. И так во всем.





Кстати, мы с мужем оба поймали себя на мысли, что именно с рождением третьего ребенка по-настоящему прочувствовали, что мы родители. Мы уже знаем, что к чему, не тревожимся по мелочам, никуда не гоним время (быстрей бы зуб, быстрей бы начал ходить). Мы словили «дзен» и наслаждаемся каждым моментом своего родительства, стараясь подарить счастливое детство всем своим малышам.

И знаете, многие не понимают, как можно столько находиться в декрете, неужели не хочется на работу. А я вспоминаю, что когда ходила на работу/с работы, мне часто казалось, что жизнь проходит мимо. А сейчас моя жизнь абсолютно наполнена. Счастьем и смыслом.

В моем окружении трое детей только у нас одних. И все уже привыкли к тому, что мы во все гости ходим вот таким большим и дружным семейством. Придумываем собственные семейные традиции и всячески стараемся сделать так, чтобы семья была крепкой и чтобы интересы были у всех общие, объединяющие. И глядя на нас (вы будете смеяться!), вот уже три мои подруги забеременели третьим!