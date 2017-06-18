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Фотоиллюстрации того, что в ванной делать нельзя. Проект "Большая квартира"
Мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ванная комната и санузел — это помещения, в которых важна каждая деталь, так как на сравнительно небольшой площади требуется грамотно разместить сантехническое и мебельное оборудование, продумать эргономику каждого элемента. Одно неверное и непродуманное решение может поставить крест на помещении, какой бы красивой и глубокой ни была его дизайнерская концепция.
Основная концепция в планировочных решениях ванных комнат относиться к визуальному психоэмоциональному восприятию помещения. Мало кому нравится, например, заходя в ванную, видеть перед собой унитаз. В идеале это должна быть ванная или умывальник с зеркалом. Даже большие по площади помещения ванных комнат нельзя загромождать, — ванная комната в целом должна создавать ощущение релакса.
Что бывает, когда, что-то пошло не так? Смешные иллюстрации покажут наглядно как не надо делать. Ведь порой, именно такие примеры максимально наглядно демонстрируют «классические» ошибки в проектировании.
Это классика жанра! Особенно часто встречаются подобные ошибки в домах с мансардным этажом. Жить с этим можно, но … Вот как это выглядит в плане использования.
Согласитесь, и смешно и грустно. Ну и как же без ванной…
Все тот же мансардный этаж. Ванна расположена в самой низкой точке потолка. Принять ванну можно, а вот постоять под душем уже никак.
Окно в ванной комнате — это, безусловно, большой плюс. Естественный свет всегда придает особую атмосферу интерьеру. Но только не так.
Тут либо окно, либо унитаз, — третьего не дано. Такая ошибка — это, скорее, исключение и большая редкость, но упоминания заслуживает.
В стремлениях к комфорту иногда забывают о технических аспектах в эксплуатации оборудования ванной комнаты. На фото выше пример: чем жертвуют ради мебельной полочки. Как этот унитаз обслуживать никто, видимо, не подумал. Что ж, время покажет обоснованность такого решения…
Заранее стоит продумать расположение технических люков для обслуживания и снятия показаний счетчиков. При необходимости, их можно переносить, подымать выше или ниже, но так делать нельзя.
Перейдем к эргономике. Всегда необходимо трезво оценивать площадь ванной комнаты, понимать что не всегда удастся размесить весь ассортимент сантехнического оборудования. К сожалению, есть примеры, когда в ванной комнате есть и удобная ванна, унитаз, большая раковина, стиральная машина, шкафчик для хранения, но её площади просто не хватает на все это.
Вот как этим всем пользоваться?
Достаточно небольшой санузел, казалось бы, небольшой умывальник и унитаз — это все, что может органично и беспроблемно присутствовать тут. Но нет, тут сделали и душевую.
Стилистика и колорит ванной комнаты. Тут, казалось бы каждому свое. Кто-то любит контраст, кто-то нежность и легкость. Но всего должно быть в меру.
Сказать, что вот это вот не эффектно — нельзя. Тут все есть: и дорогая плитка, и дорогая оправа зеркала, и нетривиальная ванна. Только все вместе — это уже перебор.
Еще один пример неудачи. Плитка, несомненно красивая, но она по своей фактуре призвана акцентировать определенные зоны интерьера, а не выступать в качестве основного фона. Элементы мебели и декора просто утопают в ней.
Напоследок — совсем уж абсурдные вещи, которые не поддаются никакой логике. Так делать нельзя.
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