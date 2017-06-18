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Фотоиллюстрации того, что в ванной делать нельзя. Проект "Большая квартира"

19.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ванная комната и санузел — это помещения, в которых важна каждая деталь, так как на сравнительно небольшой площади требуется грамотно разместить сантехническое и мебельное оборудование, продумать эргономику каждого элемента. Одно неверное и непродуманное решение может поставить крест на помещении, какой бы красивой и глубокой ни была его дизайнерская концепция.


— Исправить ошибки на заключительных этапах ремонта будет крайне сложно, рассказывает Виталий Ладисов, художник-дизайнер студии дизайна интерьера «ДиКинг». —  Да, если речь идет о расположении держателя для туалетной бумаги или какого-нибудь крючка для халатов, можно обойтись малой кровью. А если, например потребуется переустановка унитаза или биде, встроенного смесителя или полотенцесушителя?

Основная концепция в планировочных решениях ванных комнат относиться к визуальному психоэмоциональному восприятию помещения. Мало кому нравится, например, заходя в ванную, видеть перед собой унитаз. В идеале это должна быть ванная или умывальник с зеркалом. Даже большие по площади помещения ванных комнат нельзя загромождать, — ванная комната в целом должна создавать ощущение релакса.

Что бывает, когда, что-то пошло не так? Смешные иллюстрации покажут наглядно как не надо делать. Ведь порой, именно такие примеры максимально наглядно демонстрируют «классические» ошибки в проектировании.

Фото с сайта vk.ru

Это классика жанра! Особенно часто встречаются подобные ошибки в домах с мансардным этажом. Жить с этим можно, но … Вот как это выглядит в плане использования.

Фото с сайта vk.ru

Согласитесь, и смешно и грустно. Ну и как же без ванной…


Фото с сайта vk.ru

Все тот же мансардный этаж. Ванна расположена в самой низкой точке потолка. Принять ванну можно, а вот постоять под душем уже никак.

Окно в ванной комнате — это, безусловно, большой плюс. Естественный свет всегда придает особую атмосферу интерьеру. Но только не так.


Фото с сайта vk.ru

Тут либо окно, либо унитаз, — третьего не дано. Такая ошибка — это, скорее, исключение и большая редкость, но упоминания заслуживает.


Фото с сайта vk.ru

В стремлениях к комфорту иногда забывают о технических аспектах в эксплуатации оборудования ванной комнаты. На фото выше пример: чем жертвуют ради мебельной полочки. Как этот унитаз обслуживать никто, видимо, не подумал. Что ж, время покажет обоснованность такого решения…


Фото с сайта vk.ru

Заранее стоит продумать расположение технических люков для обслуживания и снятия показаний счетчиков. При необходимости, их можно переносить, подымать выше или ниже, но так делать нельзя.

Перейдем к эргономике. Всегда необходимо трезво оценивать площадь ванной комнаты, понимать что не всегда удастся размесить весь ассортимент сантехнического оборудования. К сожалению, есть примеры, когда в ванной комнате есть и удобная ванна, унитаз, большая раковина, стиральная машина, шкафчик для хранения, но её площади просто не хватает на все это.


Фото с сайта vk.ru

Вот как этим всем пользоваться?


Фото с сайта vk.ru

Достаточно небольшой санузел, казалось бы, небольшой умывальник и унитаз — это все, что может органично и беспроблемно присутствовать тут. Но нет, тут сделали и душевую.

Стилистика и колорит ванной комнаты. Тут, казалось бы каждому свое. Кто-то любит контраст, кто-то нежность и легкость. Но всего должно быть в меру.


Фото с сайта varlamov.ru

Сказать, что вот это вот не эффектно — нельзя. Тут все есть: и дорогая плитка, и дорогая оправа зеркала, и нетривиальная ванна. Только все вместе — это уже перебор.


Фото с сайта varlamov.ru

Еще один пример неудачи. Плитка, несомненно красивая, но она по своей фактуре призвана акцентировать определенные зоны интерьера, а не выступать в качестве основного фона. Элементы мебели и декора просто утопают в ней.

Напоследок — совсем уж абсурдные вещи, которые не поддаются никакой логике. Так делать нельзя.


Фото с сайта vk.ru

Фото с сайта vk.ru

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
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