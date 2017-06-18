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Киев намерен заменить ввести на Донбассе военное положение и предоставить льготы населению
19.06.2017 09:20 — Разное | Ежедневник
фото: kommersant.ru
Это предусматривает план реинтеграции территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, который разрабатывает администрация Петра Порошенко.
Как сообщает
По данным источников, Киев попытается наладить отношения с Донбассом посредством предоставления «ряда льгот и послаблений» для населения юго-востока. Власти также планируют упростить порядок получения жителями самопровозглашенных республик украинских пенсий, наладить торговлю.
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Это предусматривает план реинтеграции территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, который разрабатывает администрация Петра...
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