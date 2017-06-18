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Киев намерен заменить ввести на Донбассе военное положение и предоставить льготы населению

19.06.2017 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Киев намерен заменить ввести на Донбассе военное положение и предоставить льготы населению

фото: kommersant.ru

Это предусматривает план реинтеграции территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, который разрабатывает администрация Петра Порошенко.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, соответствующий законопроект может поступить на рассмотрение украинского парламента уже на этой неделе.

По данным источников, Киев попытается наладить отношения с Донбассом посредством предоставления «ряда льгот и послаблений» для населения юго-востока. Власти также планируют упростить порядок получения жителями самопровозглашенных республик украинских пенсий, наладить торговлю.​

Вместо антитеррористической операции в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей хотят ввести военное положение. Речь идет о городах Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Как указывает издание, введение военного положения по факту означает переход управления территориями от Службы безопасности Украины к армии, что, по словам близкого к администрации президента собеседник, «позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость».

 
 
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