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Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

19.06.2017 09:10 — Разное | Ежедневник  
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Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

фото: Rosmed.ru

Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса.

Над громким делом работали сотрудники МВД Беларуси совместно с коллегами из Украины и Израиля, сообщило «Столичное телевидение».

Преступна схема по продаже органов была раскрыта в 2008 году в Косово. Один белорус оказался завербованным преступной группой. Жертвами трансплантологов стали три белоруса. Одного прооперировали в Косово, другого в Эквадоре, третьего – в Киеве.

Парадоксально, что ни одна из жертв трансплантологов остро не нуждалась в деньгах. Полученные средства были потрачены на свадьбу и отдых в Египте, скутер и ноутбук.

В случае с белорусами, сообщили в сюжете «Столичного телевидения», основным мотивом было не получение большой суммы на неотложные нужды, а скорее желание убежать от рутины. 

 
 
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Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса.

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