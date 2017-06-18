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Нападение в Лондоне. Тереза Мэй заявила о потенциальном теракте
19.06.2017 08:56 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Минувшей ночью на севере Лондона фургон наехал на людей, возвращавшихся из мечети.
"Полиция подтвердила, что это рассматривается как возможный теракт", — приводит ее слова агентство.
В свою очередь мэр Лондона Садик Хан назвал произошедшее очередной атакой на общечеловеческие ценности и ценности британцев, передает
"Мои мысли и молитвы с каждым, кто пострадал. Я благодарен нашим экстренным службам, которые быстро отреагировали и работали на месте всю ночь", — написал Хан в Facebook.
Он призвал лондонцев сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном полиции.
Минувшей ночью на севере Лондона фургон наехал на людей, возвращавшихся из мечети. Погиб один человек, еще десять пострадали, восемь из них госпитализированы. Водителя машины задержали и передали полицейским, его психическое состояние проверят. Очевидцы сообщали, что в фургоне было три человека, двоим удалось скрыться. Между тем у полиции пока нет информации о других подозреваемых. Расследование продолжается.
Похожий инцидент произошел на Лондонском мосту 3 июня. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Жертвами теракта стали восемь человек. Полиция уничтожила преступников.
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Минувшей ночью на севере Лондона фургон наехал на людей, возвращавшихся из мечети.
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