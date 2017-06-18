Нападение в Лондоне. Тереза Мэй заявила о потенциальном теракте



фото: ria.ru

Минувшей ночью на севере Лондона фургон наехал на людей, возвращавшихся из мечети.

"Полиция подтвердила, что это рассматривается как возможный теракт", — приводит ее слова агентство.

​В свою очередь мэр Лондона Садик Хан назвал произошедшее очередной атакой на общечеловеческие ценности и ценности британцев, передает РИА Новости .

"Мои мысли и молитвы с каждым, кто пострадал. Я благодарен нашим экстренным службам, которые быстро отреагировали и работали на месте всю ночь", — написал Хан в Facebook.

Он призвал лондонцев сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном полиции.

Минувшей ночью на севере Лондона фургон наехал на людей, возвращавшихся из мечети. Погиб один человек, еще десять пострадали, восемь из них госпитализированы. Водителя машины задержали и передали полицейским, его психическое состояние проверят. Очевидцы сообщали, что в фургоне было три человека, двоим удалось скрыться. Между тем у полиции пока нет информации о других подозреваемых. Расследование продолжается.

​Похожий инцидент произошел на Лондонском мосту 3 июня. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Жертвами теракта стали восемь человек. Полиция уничтожила преступников.