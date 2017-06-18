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Купальские костры, хороводы и гадания: как отметить "Купалле ў Суле"
Семейный праздник «
Пройдя через «Купальский портал» гости попадут на территорию мифов и тайн. На детской площадке проведут игры и мастер-классы, зрители увидят воздушных змей и мыльные пузыри. Для самых маленьких сказки прочтут герои белорусской мифологии. Дети постарше вместе с родителями смогут создать скульптуры «пачварак».
Пока мужчины будут показывать свою силу и ловкость в традиционных купальских состязаниях, желающие смогут погадать, научиться варить приворотные зелья и мастерить обереги на все случаи жизни.
Любителей потанцевать ждут старинные танцы и веселые игры. Можно отдохнуть и посмотреть, как «удалые хлопцы» сражаются с вредной нечистью. А еще увидеть, как готовится знаменитый Сульский блин. И, конечно, не только посмотреть, но и попробовать.
А ближе к вечеру девушки начнут плести купальские венки и петь купальские песни. И перед тем, как опустить их на воду, можно будет насладиться драйвом от группы НаГуаль.
После захода солнца наступит время запускать венки и начинать огненные забавы. Большой купальский костер, огненные колеса и огненная «папараць-кветка» ждут зрителей в парке-музее Интерактивной Истории «Сула».
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Парк-музей Интерактивной Истории "Сула" приглашает 24 июня на семейный праздник "Купалле ў Суле".
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