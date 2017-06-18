Семейный праздник « Купалле ў Суле » пройдет на территории парка-музея интерактивной Истории «Сула» 24 июня.





Пройдя через «Купальский портал» гости попадут на территорию мифов и тайн. На детской площадке проведут игры и мастер-классы, зрители увидят воздушных змей и мыльные пузыри. Для самых маленьких сказки прочтут герои белорусской мифологии. Дети постарше вместе с родителями смогут создать скульптуры «пачварак».

Пока мужчины будут показывать свою силу и ловкость в традиционных купальских состязаниях, желающие смогут погадать, научиться варить приворотные зелья и мастерить обереги на все случаи жизни.





Любителей потанцевать ждут старинные танцы и веселые игры. Можно отдохнуть и посмотреть, как «удалые хлопцы» сражаются с вредной нечистью. А еще увидеть, как готовится знаменитый Сульский блин. И, конечно, не только посмотреть, но и попробовать.

А ближе к вечеру девушки начнут плести купальские венки и петь купальские песни. И перед тем, как опустить их на воду, можно будет насладиться драйвом от группы НаГуаль.















































После захода солнца наступит время запускать венки и начинать огненные забавы. Большой купальский костер, огненные колеса и огненная «папараць-кветка» ждут зрителей в парке-музее Интерактивной Истории «Сула».

Дата: 24 июня 2017 года.

Начало: в 13:00.

Место проведения: Парк-музей Интерактивной Истории «Сула», Минская область, Литвенский с/с, д. Сула, 14.

Стоимость: для взрослых — 10 руб, для школьников — 5 руб, для дошкольников — бесплатно.

Трансфер: 12 руб. — туда-обратно. Время отправления на комплекс 12:00. Время отправления обратно в Минск — 19.00.

Предварительная запись на транcфер обязательна.