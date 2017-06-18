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Subaru опередила Audi по продажам полноприводных автомобилей

19.06.2017 09:25 — Разное | Tut.by  
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Японская компания рапортовала о том, что ей принадлежит 15% мирового рынка полноприводных легковушек — в минувшем финансовом году (он закончился в апреле) Subaru продала 965 892 автомобиля с полным приводом.


Фото: Subaru

Это без малого на 245 тысяч единиц больше, чем у Audi, занимающей по этому показателю второе место. За «четырьмя кольцами» следует британская Jaguar Land Rover, которая в 2016 году смогла реализовать 485 797 автомобилей с полноприводной трансмиссией. Такую статистику приводит британское издание Autocar.

При этом почти 60% всех полноприводных Subaru отправилась в Америку, в то время как в Европе компании удалось продать всего 55 тысяч автомобилей.

 
 
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По итогам 2016 года оказалось, что компании Subaru принадлежит 15% рынка полноприводных автомобилей. Японский концерн реализовал чуть меньше миллиона легковушек.

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