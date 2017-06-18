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«Элегантное решение»: БНБ-Банк станет партнером БСБ Банка по обслуживанию физлиц

19.06.2017 09:41 — Разное | Ежедневник  
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«Элегантное решение»: БНБ-Банк станет партнером БСБ Банка по обслуживанию физлиц

фото: Bbsb.by

Лишенный лицензии БСБ-Банк нашел стратегического партнера. Заключено соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц.

Об этом сообщает в пресс-релизе БСБ-Банка 19 июня.  Своим клиентам, физическим лицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям, предлагается по упрощённой процедуре перевести счета физлиц на обслуживание в БНБ-Банк. 

«При этом клиенты и далее смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт БНБ-Банка, а также привычно пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка», - сообщается в релизе.

Банки обещают осуществить переход максимально оперативно и комфортно. 

Сообщается, что согласно договоренностям, клиенты БСБ Банка получат условия, аналогичные действующим.  БСБ Банк обещает также появление новых сервисов.

«Данное соглашение о партнерстве является результатом слаженной работы профессионалов обеих команд. В сложившейся ситуации нам вместе удалось найти элегантное и удобное решение в первую очередь для клиентов БСБ Банка и мы надеемся, что наши оперативные совместные действия послужат хорошим примером партнерства для банковской системы Беларуси» - отметил генеральный директор БНБ-Банка Константин Церетели. 

Клиентам БСБ Банка будут выпускаться новые платежные карты БНБ-Банка. Используя эти карты, клиенты смогут снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Следующим шагом должно стать объединение банкоматных сетей двух банков, сообщается в релизе.

Напомним, что Национальный банк с 26 июня 2017 г. отозвал лицензию БСБ Банка в части отдельных банковских операций с физическими лицами.

 
 
 
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Лишенный лицензии БСБ-Банк нашел стратегического партнера. Заключено соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц.

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