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«Славкалий» будет продавать продукцию через БКК и обещает рентабельность

19.06.2017 09:22 — Разное | Ежедневник  
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«Славкалий» будет продавать продукцию через БКК и обещает рентабельность

фото: Agriacta.com

Продукция Нежинского горно-обогатительного комбината, проект строительства которого реализует «Славкалий», будет поставляться на внешний рынок через Белорусскую калийную компанию (БКК).

Об этом сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» исполняющий обязанности директора «Славкалия» Игорь Кожич. По его словам, предприятие будет производить 2 млн тонн хлоркалия в год, для чего будет ежегодно добываться около 10 млн тонн руды.

«Мы будем достаточно рентабельны даже при сегодняшних ценах на калийные удобрения»,— заявил  Кожич. Он отметил, что новое предприятие не будет конкурентом «Беларуськалию», поскольку собирается производить продукцию, которая дополнит рынок.   «Мы ждем ваш белый продукт, более чистый продукт», — подтвердила руководитель БКК Елена Кудрявец.

Ранее «Уралкалий» и «Беларуськалий» впервые с 2013 года обсудили варианты возвращения к совместному трейдингу. На встрече у президента Беларуси Александра Лукашенко присутствовал ключевой акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин, но о финальных договоренностях стороны пока не заявили, напоминает «Коммерсантъ».

 
 
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Продукция Нежинского горно-обогатительного комбината, проект строительства которого реализует «Славкалий», будет поставляться на внешний рынок через...

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