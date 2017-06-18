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Николай Басков, Ирина Дубцова и Нюша: объявлены первые участники "Песни года" в Минске

19.06.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
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«Песня года» с участием звезд эстрады, состав которых определится путем голосования в чартах российских радиостанций, состоится в Минске 3 декабря на сцене «Минск-Арены». Сегодня организаторы объявили первых участников — Николай Басков, Ирина Дубцова, Алексей Воробьев, Сергей Лазарев и Нюша приедут в Минск.


В этом году на сцене «Минск-Арены» соберутся исполнители, которые напомнят о самых счастливых минутах уходящего года. Пожалуй, это единственный случай, когда за один вечер на одной сцене можно увидеть всех представителей российского шоу-бизнеса. Ведущими концерта станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Как сообщили организаторы, в концерте примут участие: народный артист России и Украины, десятикратный обладатель премии «Золотой граммофон» Николай Басков; певица, победительница «Фабрики звезд — 4» и шоу «Точь-в-точь» Ирина Дубцова; победитель проекта «Лед и пламень», а так же участник Евровидения — 2011 Алексей Воробьев; финалист Евровидения — 2016, многократный обладатель различных музыкальных наград Сергей Лазарев; артистка, композиции которой становятся самыми рейтинговыми в топ-чартах на радио и телевидении — Нюша.

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Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного дирижера и художественного руководителя Виктора Бабарикина. Список артистов будет дополняться, следите за новостями на AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов от 28 до 300 рублей.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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"Песня года" с участием звезд эстрады, состав которых определится путем голосования в чартах российских радиостанций, состоится в Минске 3 декабря на сцене...

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