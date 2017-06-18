Когда нужно было продавать квартиру, когда - покупать: как изменялись цены в последние пять лет

Только две составляющие регулируют цены на рынке недвижимости: платежеспособный спрос и предложение. Сейчас, считают многие эксперты, достигнуто равновесие: острой нужды в метрах у народных масс нет, предложение уменьшилось, платежеспособный спрос — тоже, цены на жилье стабильны уже год, и даже застройщики не делают информационных вбросов вроде «завтра будет дороже». REALTY.TUT.BY решил вспомнить, как вели себя цены и когда было выгодно продавать, когда — покупать.

Самый раздутый ценник на жилье был в Минске в 2007 году: 2000 долларов за квадратный метр в типовой панельке 80-х годов постройки. Сказывался острый дефицит жилья: новостройки можно было пересчитать по пальцам. Буквально через год начался строительный бум. А в 2010-м появились беспрецедентно доступные кредиты: фактически любой обладатель скромных накоплений, состоявший на очереди, мог вступить в коммерческое долевое строительство с льготным кредитом и обзавестись новой квартирой. Да и ставки по коммерческим кредитам для нуждающихся опустились до приемлемых (с учетом непрерывной девальвации) 12−14% годовых. К лету 2011 года исчезло кредитование жилья, к осени рубль обесценился втрое. Но рынок не остановился. И ценник восстановился за считанные месяцы.









Очередной кризис оказался не таким резким, зато растянулся во времени. Нынешнее состояние равновесия специфическое: вроде бы и строят меньше, но и то, что строится, не расхватывают на стадии котлована. Кредиты под 14% уже не кажутся доступными: отпущенный в свободное плаванье деноминированный рубль хорошо укрепился и «держится» несколько месяцев подряд. Судя по тому, что население сдает больше валюты, чем покупает, доходов не хватает: проедаются заначки. Бетонометры уже не рассматриваются как инвестиции: слишком непредсказуемо будущее.

Вопрос, что будет с ценами, остается открытым. С одной стороны, есть планы по снижению темпов строительства. С другой — никто не закрывает проект «Минск-Мир», где будет построено жилье для десятков тысяч горожан, уже есть планы по застройке бывшей птицефабрики имени Крупской, будут застраивать Грушевку, достраивать «Новую Боровую», осваивать площадки в Лошице, уплотнять центр, да и планы по освоению колодищанского направления с Ноттингемом и Зеленым Бором еще есть. Предложение на вторичном рынке тоже вряд ли сократиться. Так что в теории рост цен можно будет увидеть, только если вдруг начнут расти доходы и появятся действительно доступные кредиты.