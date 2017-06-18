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В Дятлово насмерть разбился мотоциклист

19.06.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла накануне днем в городе Дятлово. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


По предварительной информации, байкер на Kawasaki не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, чтобы не столкнуться с Volkswagen, применил экстренное торможение. В результате мотоцикл занесло на бордюрный камень, он упал и ударился в металлическую стойку дорожного знака.

С тяжелыми травмами мотоциклиста госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов он умер.

 
 
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Байкер резко затормозил, после чего потерял управления и врезался в знак.

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