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В Дятлово насмерть разбился мотоциклист
Смертельная авария произошла накануне днем в городе Дятлово. Об этом
По предварительной информации, байкер на Kawasaki не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, чтобы не столкнуться с Volkswagen, применил экстренное торможение. В результате мотоцикл занесло на бордюрный камень, он упал и ударился в металлическую стойку дорожного знака.
С тяжелыми травмами мотоциклиста госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов он умер.
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Байкер резко затормозил, после чего потерял управления и врезался в знак.
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