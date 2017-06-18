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Редкий случай: пуля остановилась в сантиметре от сонной артерии мужчины
Журналист Адам Харви был ранен, когда освещал военную операцию на Филиппинах. Мужчина выжил, однако получил известность благодаря рентгеновскому снимкку с пулей, «застрявшей» в шее. Об этом рассказывает
Харви — сотрудник австралийской корпорации ABC. Он освещал конфликт между вооруженными силами Филиппин и боевиками ИГИЛ. Журналист находился в «безопасной зоне» и был в бронежилете и каске, однако это не помогло — «шальная» пуля попала в его шею.
Пуля остановилась в сантиметре от сонной артерии мужчины. Вскоре после ранения он опубликовал снимок с подписью «я в порядке» и повязкой на шее. После он поделился ренгтгеновским снимком с «пойманной» пулей.
Журналиста отвезли Манилу, после часовой операции пулю вытащили. В заявлении телеканала говорится, что сейчас Харви идет на поправку, его выздоровление ожидается через несколько дней. Пулю медики отдали репортеру на память.
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Журналист находился в "безопасной зоне" и был в бронежилете и каске, однако это не помогло - "шальная" пуля попала в его шею.
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