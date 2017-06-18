ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: пуля остановилась в сантиметре от сонной артерии мужчины

19.06.2017 10:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Журналист Адам Харви был ранен, когда освещал военную операцию на Филиппинах. Мужчина выжил, однако получил известность благодаря рентгеновскому снимкку с пулей, «застрявшей» в шее. Об этом рассказывает Buzzfeed.


Фото: Adam Harvey / twitter.com

Харви — сотрудник австралийской корпорации ABC. Он освещал конфликт между вооруженными силами Филиппин и боевиками ИГИЛ. Журналист находился в «безопасной зоне» и был в бронежилете и каске, однако это не помогло — «шальная» пуля попала в его шею.

Пуля остановилась в сантиметре от сонной артерии мужчины. Вскоре после ранения он опубликовал снимок с подписью «я в порядке» и повязкой на шее. После он поделился ренгтгеновским снимком с «пойманной» пулей.

Журналиста отвезли Манилу, после часовой операции пулю вытащили. В заявлении телеканала говорится, что сейчас Харви идет на поправку, его выздоровление ожидается через несколько дней. Пулю медики отдали репортеру на память.

Читайте также:

Камера GoPro спасла жизнь журналиста, задержав пулю

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист находился в "безопасной зоне" и был в бронежилете и каске, однако это не помогло - "шальная" пуля попала в его шею.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Басков, Ирина Дубцова и Нюша: объявлены первые участники "Песни года" в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика