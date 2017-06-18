10 крутых фестивалей за рубежом, на которые можно попасть без визы

Не представляете себе летний отдых без вылазки на крупный фестиваль, нескольких ночей в палатке под открытым небом и поврежденных барабанных перепонок, но не успели подготовить визу? AFISHA.TUT.BY спешит на помощь с гидом по главным событиям лета в странах ближнего зарубежья, куда можно попасть без особых проблем.

«Дикая мята»



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: деревня Бунырево, Алексинский район, Тульская область, Россия Когда: 23-25 июня Сколько: от 35 рублей

Любите большие, семейные и немного хипстерские фестивали с самыми разными активностями и музыкальным вектором в районе электронщины, инди и фолка? Добро пожаловать в российскую глубинку под названием Бунырево, на берега рек Ока и Вашана, которые на целых три дня станут настоящей Меккой для тусовщиков. Представьте себе — 3 сцены, 70 музыкантов из самых разных уголков мира — Бразилии, Голландии, Кубы, вплоть до белорусов Нагуаль и Vuraj.

А кроме многочисленных музыкальных сетов можно будет посмотреть кино, послушать интересные лекции, например про освоение космоса, перекусить в самых разных ресторанах. Дети найдут чем заняться на детской площадке.

Geek Picnic



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: Санкт-Петербург (Пулковский парк), Россия Когда: 24-25 июня Сколько: от 35 рублей

Интересные фестивали, оказывается, бывают не только музыкальными. И пусть название не вводит вас в заблуждение — на этой тусовке в Питере ждут не тех гиков, которые обожают комиксы и фантастику, а тех, кто увлечен в первую очередь наукой и технологиями. В этот раз программа события «Игры разума» возьмет вектор в сторону искусственного интеллекта, технологий дополненной реальности и медицинских открытий.

Парк разобьют на специальные зоны: мифы о космосе, киберпреступлениях и научно-технических прорывах XXI века; гигантские роботы и электронная девушка-промоутер; зона рекордов Гиннесса (собраны самые безумные развлечения); вечернее Тесла-шоу (разряды молнии при хорошей погоде); инсталляции и перфомансы в зоне искусства; полеты на воздушных шарах с Джейми Хайнеманом и Адамом Сэвиджем; полеты с квадрокоптером; премия Гудини (1 миллион рублей тому, кто первым продемонстрирует экстрасенсорные способности!); катание на электроскейтбордах; зона лектория и возможность личного общения со спикерами. Ребята помладше смогут пройти ускоренные курсы роботостроения, собрать адронный коллайдер из лего и просто поиграть в компании аниматоров. А посетители чуть постарше получат возможность заявить о себе в конкурсе стартапов.

А хедлайнером фестиваля будет Ричард Докинз, известнейший британский популяризатор науки и биолог.

Atlas Weekend



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: Киев (Национальный комплекс «Экспоцентр Украины»), Украина Когда: 28 июня — 2 июля Сколько: от 90 рублей

В Украине, к сожалению, шумных фестивалей на порядок меньше, чем в необъятной России. Тем не менее, масштабный Atlas Weekend стоит того, чтобы выбраться к соседям.

Посетителей будут радушно развлекать всем, чем могут: обещают и уличные театры, и арт-перфомансы, и танцевальные битвы. Но, конечно же, самое вкусное в меню — громадный список музыкантов, планирующих выступить в Киеве. Будут европейские и американские звезды (The Prodigy, Kasabian, Three Days Grace, John Newman), украинские (Pianoboy, Monatik, O. Torvald, «Бумбокс»), российские (Noize MC, Anacondaz, Mujuice, Дельфин) и даже белорусские («Дай Дорогу!» и Trubetskoy). А в день независимости Украины роль хедлайнера на себя возьмет живая легенда Верка Сердючка. И это еще не полный список участников.

Если ехать в Киев все равно не охота, обратите внимание на минские концерты хедлайнеров фестиваля: Three Days Grace — 11 июля. « Дай дорогу! » — 22 июля в рамках фестиваля «Рок за Бобров».

«Доброфэст»



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: Григорьевское (аэродром «Левцово»), Ярославская область, Россия Когда: 30 июня — 2 июля Сколько: от 150 рублей

Честный фестиваль без особых выдумок: несколько сцен, преимущественно российские группы в жанрах от рока до хип-хопа и «своя» аудитория, выработанная за годы проведения события. Список участников вряд ли может удивить, но выглядит приятным: наравне с серьезными и опытными бандами вроде Lumen, «Слот», ПТВП и Вани «Noize MC» Алексеева, например, выступят стремительно набравшие «классы» пародийные блогеры-рэперы из формации «Хлеб».

А кроме непосредственно вдумчивого прослушивания музыки или слэма (кто какой досуг предпочитает), можно будет на площадку Garage Band, чтобы вживую посмотреть на настоящие джем-сейшны от любимых групп и заодно захватить парочку автографов.

Если ехать в Ярославскую область все равно не охота, обратите внимание на минские концерты хедлайнеров фестиваля: Lumen — 9 сентября в рамках LidBeer.

Park Live



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: Москва (стадион ЦСК), Россия Когда: 5 июля Сколько: от 100 рублей

В этому году уже успевший побывать на слуху Park Live выглядит немного тусклее, нежели раньше, особенно после прошлогодних гостей вроде Red Hot Chili Peppers и Lana Del Rey. На этот раз выступят ребята из банды Twin Atlantic, Louna, открывавшая в не столь далеком 2013 году первый «тур» фестиваля и вездесущие Three Days Grace, все лето кочующие по площадкам стран Европы и СНГ.

Тем не менее можно назвать как минимум две причины, почему будет не лишним выбраться на денек в Москву. Во-первых, это атмосфера самого настоящего стадионного концерта — с хронической реконструкцией «Динамо» ощутить такое на родине белорусам удастся не скоро. А во-вторых, хедлайнерами фэста выступит легендарный Серж Танкян (один из титульных армян) с легендарной группой System of a Down.

Если ехать в Москву все равно не охота, обратите внимание на минские концерты хедлайнеров фестиваля: Three Days Grace — 11 июля.

«Нашествие»



Фото с сайта kudamoscow.ru

Где: Большое Завидово, Тверская область, Россия Когда: 7-9 июля Сколько: от 54 рублей

Один из главных российских фестивалей проводится с 1999 года и отличается строгой концепцией — здесь не бывает музыкантов извне постсоветского пространства. В этому году статус мультиформатного рок-события будут оправдывать многочисленные музыканты во главе с Вячеславом Бутусовым, Гариком Сукачевым, «Алисой». Разбивать лаптями пол под православный драм будет даже Нейромонах Феофан. Одно из нововведений года — отсутствие разделения сцен на главную и площадку для молодых артистов, теперь опытные и неопытные музыканты смешаны в равных пропорциях в двух точках.

На уже культовый фестиваль интересно съездить, даже если в вас не присутствует ни грамма ненависти к Западу. Кроме трех замечательных дней под Тверью и зубодробильной русской музыки, вы сможете увидеть своими глазами презентацию книги Александра Балунова «Король и Шут: Бесконечная история» и документалки «Гражданская оборона».

«Фестиваль ВКонтакте»



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: Санкт-Петербург (Парк 300-летия Санкт-Петербурга), Россия Когда: 15-16 июля Сколько: от 40 рублей

Северная столица России так же щедра, как и Москва. Одним из главных событий, конечно же, является фестиваль, который устраивает и курирует всеобъемлющая русскоязычная соцсеть «ВКонтакте».

Парк на берегу Финского залива разобьют на 20 зон, среди которых будут: «Mузыкa», «Игpы», «Лектoрий», «Мода и красота», «Дeти», «Блогeры», «Зеленая зона», «Eда», «Cпорт», «Мapкет», «Дpaйв», «Благотворительность», «Косплей», «Инновaции», «Экcтpим», «Искусcтво», «Юмop», «Компьютерные игры», «VK Shоp» и «Аллея сообществ». Одновременно с этим на трех сценах будут выступать блогеры вроде Кости Павлова, Макса Брандта и Wylsacom’а, спикеры и лекторы. Кроме них на фестивальные подмостки выпустят музыкантов Black Star Mafia вроде Мота и L’One, всеми любимых «Мумий Троллей» и «Зверей», а заодно и других поп- и рэп-артистов. Среди них, кстати говоря, засветится и наша отечественная зведочка Макс Корж.

Если ехать в Санкт-Петербург все равно не охота, можно съездить поближе — на Браславские озера. L’One — 22 июля.

Gazgolder Live



Фото с презентации альбома «Дом с нормальными явлениями». Источник: evaportal.ru

Где: Москва (завод «Арма»), Россия Когда: 21 июля Сколько: от 40 рублей

А если вдруг для вас русский рэп последних лет — лучшее, что случалось с музыкой, наверняка вы не захотите пропустить фестиваль с такой вывеской, как Gazgolder Live. Участников вы наверняка не раз слышали — ATL, Скриптонит, Хаски, MIYAGI и Эндшпиль, Jillzay, T-Fest, Смоки Мо и Баста. Конечно, почти все эти музыканты так или иначе заглядывают в гости к белорусским фанатам, но увидеть сразу столько высококлассных артистов под одной крышей — что может быть интереснее?

Если ехать в Москву все равно не охота, обратите внимание на минские концерты хедлайнеров фестиваля: С криптонит — 23 июня. Баста — 29 октября.

«Пикник Афиши»



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: Москва (музей заповедник «Коломенское»), Россия Когда: 29 июля Сколько: от 135 рублей

«Пикник Афиши» в очередной раз обещает всем посетителям настоящий билет в Эдем, ради которого не придется выезжать за пределы МКАДа. Белорусам, конечно, чтобы добраться до райского сада, придется пересечь границу и потратить гораздо больше времени, но это того стоит — как всегда, всех меломанов ждет по-настоящему качественная программа из самых актуальных музыкантов на данный момент.

Здесь вам и стадионные британские рокеры Kasabian, и инди-интеллектуалы из Foals, и один из ярчайших рэп-дебютантов последнего полугодия Хаски, и задорные хитмейкеры «Грибы». Но если вы думаете, что кроме сомнительного русского рэпа достойных рифмоплетов не будет, «Пикник» уже готов вас переубедить — из-за океана на огонек заглянет Asap Ferg, один из представителей известного конклава Asap Mob.

Present Perfect Festival



Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: spb.nightparty.ru

Где: Санкт-Петербург (Музей стрит-арта), Россия Когда: 28-30 июля Сколько: от 35 рублей

Еще один замечательный вариант встретить последний месяц лета — выбраться в живописный Санкт-Петербург на высококачественный фестиваль электронной музыки с интересным лайн-апом.

В программе события можно найти серию препати-ивентов по всему городу, образовательный блок от саунд-продюсеров со всего мира и большой рейв на территории Музея стрит-арта — эдакой компактной концептуальной Октябрьской в глубинах питерской промзоны. За пульт встанут такие именитые диджеи, как Actress со своим идеальным альбомом на Ninja Tune, пионеры индастриал-музыки из Шеффилда — трио Clock DVA, а также проект одного из пионеров электро Джеральда Дональда — Dopplereffekt. Причем это будет не простецкая дискотека, а самые настоящие аудиовизуальные перфомансы. Открывать череду музыкальных сетов будет питерский электронщик Flaty.

Читайте также: Минске и за городом">

12 главных летних open-air-фестивалей в Минске и за городом

Успейте купить билет: 15 самых-самых концертов лета