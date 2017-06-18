С 30 ноября по 1 декабря на сцене Дворца Республики пройдут гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета имени Леонида Якобсона. Хореографический коллектив, отмеченный театральными премиями «Золотая маска» и «Золотой софит», покажет в Минске спектакль «Спящая красавица» .





Авторский театр балета получил имя балетмейстера ХХ века Леонида Якобсона и стал первым в России театром балета, существующим отдельно от оперной труппы. Леонид Якобсон — яркий хореограф-импровизатор, искавший новые выразительные средства и формы. Обладая оригинальностью пластического мышления, он был выдающимся мастером миниатюры. Сюжетную основу для балетных номеров хореограф мог черпать откуда угодно: мифологические герои, персонажи классических и современных литературных произведений, реальные исторические лица.

Премьера «Спящая красавица»

Балет в 3-х актах. Музыка П.И.Чайковского.

Либретто Ивана Всеволожского, Мариуса Петипа и Жана-Гийома Бара.

Хореография Мариуса Петипа и Жана-Гийома Бара. Дирижер заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Колядко. В сопровождении государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Продолжительность спектакля 3 часа.

Спектакль идет с двумя антрактами.

Балет «Спящая красавица» стал первым опытом сотрудничества Театра балета имени Леонида Якобсона с известным французским хореографом, педагогом и танцовщиком Парижской Оперы Жаном-Гийомом Баром. Премьера классического балета Мариуса Петипа в постановке известного французского хореографа с успехом состоялась 29 и 30 октября 2016 года.

«Спящая красавица» была поставлена в Санкт-Петербурге в 1890 году. И уже тогда шедевр хореографического искусства оказался неразрывно связан с Францией. Прежде всего, благодаря оригинальной хореографии знаменитого Мариуса Петипа, который взял за основу сказку Шарля Перро и создал балет в стиле Людовика XIV, отсылающий зрителя к золотому веку классического танца и погружая в атмосферу Версаля.





Однако, за годы, прошедшие с момента первой постановки, балет претерпел значительные изменения. Изменились ожидания публики, техника исполнителей и физическая форма артистов. Именно поэтому, главной целью постановки, предлагаемой сегодня Театром балета имени Леонида Якобсона, стало желание «возродить» шедевр прошлого, сделать его интересным для современной публики.

Хореограф стремился не превратить балет в синтетическое искусство, уйти от сосредоточенности на виртуозности, атлетичности, не дать танцу стать акробатикой. Балет для Жана-Гийома Бара — это история, рассказанная танцем. Классическая хореография, которая в сочетании с музыкой, имеет собственную динамику, экспрессивность и способность нести идею. Инструментом для этого создана, например, партия феи Карабос, которая из мимической (как в постановке 1890 года) превратилась в танцующую.

Сюрпризом для зрителей получился «пред пролог», который объяснил причину ненависти Феи Карабос и пролил свет на многие события, рассказанные Перро и Петипа.

Билеты на спектакль можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY. Стоимость билетов: от 23 рублей. Купить билет