Главный опен-эйр СНГ с годным лайн-апом пройдет под Тверью 7, 8 и 9 июля. Отличный повод расчехлить палатку и провести выходные с толком, пользой, рок-н-роллом.

Музыка





В семнадцатый раз «Нашествие» соберет в Большом Завидово (Россия, Тверская область) все сливки российской рок-сцены. В лайн-апе: «Сплин», Trubetskoy, «Браво», «Алиса», «Пилот», «ДДТ», «Сурганова и оркестр», «Княzz», «Анимация», «Калинов мост», «Кипелов», «Кукрыниксы», «Пикник», «Уматурман», «Мельница», «Чиж & Со», Вячеслав Бутусов и другие старожилы и новички феста.

Малая сцена — НАШЕ 2.0 — станет равнозначной главной площадке по музыке и технике. Хедлайнеры — Гарик Сукачев & «Бригада С». А также «Несчастный случай», Дельфин, Найк Борзов, «Черный кофе», Tequilajazzz! и еще с десяток известных групп. Кроме того, организаторы обещают кино, театр, лекции, спортивные турниры, авиашоу, традиционную зарядку, мобильный ЗАГС и другие летние радости.

Билеты



Фото с сайта kudamoscow.ru

Цена билетов зависит от их категории. Входной (один заход на поле рок-чудес) — 65 белорусских рублей. Fan — 170 рублей (вход + доступ в фан-зону). VIP-зона с неограниченным количеством заходов — 360 рублей. SUPER VIP — 4935 рублей за трансфер из Москвы, отель, балкон над сценой и тусовку с музыкантами в зоне backstage. Важное нововведение: все билеты именные. Не забудьте паспорт.

Парковка — от 72 до 197 рублей за одноразовый и мультивъезд соответственно. Проживание в палаточном городке — от 95 до 185 рублей в зависимости от расстояния до сцен и входов. Эту сумму можно разбить на четверых, каждый получит по цветному браслету.

Лайфхаки

О том, как добраться до «Нашествия» на авто, поезде, автобусе и пароходе, можно узнать здесь . Кроме того, местные перевозчики организуют туры до Большого Завидово и обратно из крупных белорусских городов. Информация — во «ВКонтакте» по соответствующему запросу. Чтобы досмотр не был томительно долгим, на «Нашествие» лучше приезжать заблаговременно — рано утром или накануне вечером.

Брать: палатку, спальник, теплые вещи, дождевик, фонарик, солнцезащитный крем, аптечку, пасту, щетку и шампунь, при желании — сухой паек. Еды на «Нашествии» хватит всем, напитков — тоже.

Запрещено проносить: алкоголь, консервы, скоропортящиеся продукты, спреи, колющее, режущее и огнестрельное. Досмотр на входе очень тщательный. Недалеко от места проведения феста течет река Волга, куда обещают бесплатный трансфер. Не забудьте бросить в рюкзак плавки или купальник.

Билеты на «Нашествие-2017» можно приобрести на официальном сайте фестиваля.