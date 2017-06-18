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капитан сборной Беларуси перейдет из минского "Динамо" в "Авангард"
Как сообщает интернет-портал «
Большую часть своей карьеры хоккеист провел в минском «Динамо». В КХЛ он также успел поиграть за ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик».
В прошлом сезоне Стась провел 38 матчей за минское «Динамо», набрав 11 (4+7) очков. Всего в КХЛ на счету центрфорварда 120 (51+71) баллов в 443 встречах.
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Как сообщает интернет-портал "ВОмске", капитан сборной Беларуси Андрей Стась перейдет в "Авангард".
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