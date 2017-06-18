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Дипломат: волны ― дело привычное, Беларусь и Россия ― опытные серферы

19.06.2017 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Волны во взаимоотношениях двух братских стран стали уже привычным делом, Беларусь и Россия являются опытными серферами и лавируют между этими волнами так, что международное сообщество только ахает, отметил на радио Sputnik Беларусь первый секретарь посольства России в Беларуси Андрей Грешников.

Как рассказал дипломат, к 25-летнию установления дипломатических отношений намечено большое количество совместных мероприятий как в гуманитарной, так и в экономической сфере.

Дипломат: волны ― дело привычное, Беларусь и Россия ― опытные серферы
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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"Четвертый форум регионов будет проходить в Москве 29-30 июня, он является основным мероприятием, где проходят встречи губернаторов, руководителей высшего ранга и осуществляются договоренности, сверка часов, позиций, решение проблем, которые существуют между нашими государствами. Кроме того, там будет проходить выставка, будут представлены все достижения  наших народов, наших производств, которые в перспективе могут получить как поставки за рубеж, так и внутри стран", — сообщил дипломат.

Также к юбилею дипломатических отношений в Минске по инициативе Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь состоялась презентация сборника информационно-интеграционного проекта "Технологии и инновации в сотрудничестве регионов Союзного государства как импульс развития евразийской интеграции".

Дипломат: волны ― дело привычное, Беларусь и Россия ― опытные серферы
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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Книга стала уже девятой в серии информационно-интеграционных проектов, подготовленных под эгидой Посольства России в Беларуси.  Федерации в Республике. Издание вышло в свет при  поддержке и участии руководителей регионов России и Беларуси, МИД РБ, а также Национальной академии наук и Национального Центра правовой информации Беларуси.

"Это серьезный проект, он длится еще с 2007 года, начаты публикации были в белорусских СМИ, распространяются среди руководителей ведомств, регионов и областей. Я надеюсь, этот сборник помогает ориентироваться в нашем информационном пространстве, в наших отношениях", — рассказал дипломат.

Собеседник Sputnik отметил, что наиболее тесное взаимодействие складывается между представителями отдельных регионов, которых уже традиционно тепло встречают в обеих странах.  

"Таких встреч в год проходит около 40. Как сюда губернаторы приезжают, так и руководители областей Беларуси едут в Россию налаживать отношения. Региональное взаимодействие является основой для наших отношений и позволяет ставить прочный фундамент. Кроме того, существует еще побратимское движение городов. Это также взаимодействие в промышленной экономической и гуманитарной сферах, оно более тесное",  - рассказал дипломат.

Беседу с первым секретарем посольства России в Беларуси Андреем Грешниковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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К 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений Республики Беларусь и Российской Федерации о региональном сотрудничестве двух стран на радио Sputnik...

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