Airbus представила крупнейший в мире пассажирский самолет

Компания Airbus выпустила обновленный вариант А380 — самого большого в мире пассажирский самолет серийного производства. Новая модель получила название А380plus, пишет Reuters.

Исходная модель двухпалубного Airbus А380 летает уже 10 лет, сообщает hi-tech.mail.ru. Его высота — 24 метра, длина — почти 73 метра, размах крыла — около 80 метров. Лайнер может без посадки может преодолевать расстояние в более чем 15 тысяч километров. Стоимость в стандартной комплектации — 320 миллионов долларов. Лайнер может перевозить 525 пассажиров в рамках регулярных рейсов и до 853 человек — в чартерном варианте.