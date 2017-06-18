Airbus представила крупнейший в мире пассажирский самолет

Компания Airbus выпустила обновленный вариант А380 — самого большого в мире пассажирский самолет серийного производства. Новая модель получила название А380plus, пишет Reuters.



Фото: Reuters

Исходная модель двухпалубного Airbus А380 летает уже 10 лет, сообщает hi-tech.mail.ru. Его высота — 24 метра, длина — почти 73 метра, размах крыла — около 80 метров. Лайнер может без посадки может преодолевать расстояние в более чем 15 тысяч километров. Стоимость в стандартной комплектации — 320 миллионов долларов. Лайнер может перевозить 525 пассажиров в рамках регулярных рейсов и до 853 человек — в чартерном варианте.

В Airbus рассказали, что постройка A380plus обойдется на 13% дешевле по сравнению с оригинальным вариантом лайнера. Новый самолет сможет перевозить до 933 пассажиров, то есть на 80 человек больше, чем исходная модель. Улучшен и ряд других характеристик лайнера.





A380 получил новую конструкцию крыла, которая позволит снизить расход топлива на 4%. Также самолет сможет дольше находиться в воздухе за счет увеличенных сервисных интервалов. Airbus подчеркивает экономичность и вместительность новой версии лайнера, что делает его более привлекательным для авиакомпаний, так как будут существенно снижены расходы перевозчиков в расчете на пассажира.

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