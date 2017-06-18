Клиенты Беларусбанка испытывают проблемы при расчете карточками

Читатели TUT.BY сообщили в редакцию о том, что с утра 19 июня не работают карточки Беларусбанка. В самом банке сбой в работе объяснили техническими причинами.

— Сегодня с утра не работают карточки (банкоматы не принимают), приложения на смартфонах и интернет-банк Беларусбанка. Дозвониться в контакт-центр получилось после часового автодозвона, сотрудники сказали: работы ведутся — может быть через час (около 11 часов) работа восстановится, — сообщила читательница.

В пресс-службе банке подтвердили, что карточки работают с перебоями по техническим причинам. Проблемы, как отмечают в банке, должны устранить к 11.00.