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Клиенты Беларусбанка испытывают проблемы при расчете карточками

19.06.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Читатели TUT.BY сообщили в редакцию о том, что с утра 19 июня не работают карточки Беларусбанка. В самом банке сбой в работе объяснили техническими причинами.

— Сегодня с утра не работают карточки (банкоматы не принимают), приложения на смартфонах и интернет-банк Беларусбанка. Дозвониться в контакт-центр получилось после часового автодозвона, сотрудники сказали: работы ведутся — может быть через час (около 11 часов) работа восстановится, — сообщила читательница.

В пресс-службе банке подтвердили, что карточки работают с перебоями по техническим причинам. Проблемы, как отмечают в банке, должны устранить к 11.00.

 
 
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Читатели TUT.BY сообщили в редакцию о том, что с утра 19 июня не работают карточки Беларусбанка. В самом банке сбой в работе объяснили техническими причинами.

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