Российские подлодки смогут обходиться без воздуха несколько недель

Дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада» первой во всем российском флоте получит анаэробную — воздухонезависимую — энергетическую установку (ВНЭУ), пишут «Известия».



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ВНЭУ позволит подлодке долгое время не всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха, необходимого для работы дизель-генераторов в подводном положении.

Срок работы под водой для субмарины благодаря новой технологии увеличится до нескольких недель, саму подлодку введут в строй уже в 2018 году.

Кстати, первыми лодки с такой установкой стали строить немцы, запустившие в серию субмарины проекта U-212/214.

Высокую боевую эффективность таких подводных кораблей продемонстрировали учения Joint Task Force Exercise 06−2, когда шведская подводная лодка типа «Готланд» «перетопила» всю седьмую авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

«Известия» пишут, что ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Необходимое количество этого газа добывают путем реформинга дизельного топлива, что позволяет не возить запас водорода с собой.

Российские подлодки типа «Лада» могут вооружаться крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» или противокорабельными сверхзвуковыми «Оникс».