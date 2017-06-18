ЕС на год продлил санкции против Крыма

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Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС.

Нынешние санкции против полуострова должны были истечь 23 июня.

Отмечается, что ограничения продлены "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", цитирует РИА Новости .

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Также США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.