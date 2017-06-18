ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС на год продлил санкции против Крыма

19.06.2017 10:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ЕС на год продлил санкции против Крыма

фото: Tourexp.besaba.com

Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС.

Нынешние санкции против полуострова должны были истечь 23 июня.

Отмечается, что ограничения продлены "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", цитирует РИА Новости.

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Также США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь начала road show евробондов в США и Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика