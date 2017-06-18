ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода "БелДжи": 90 процентов машин пойдут на Россию

19.06.2017 10:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Глава Минпрома рассказал о перспективах завода "БелДжи": 90 процентов машин пойдут на Россию

фото: Marshrut.by

На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, почти 90% из которых компании Geely будет продавать на Россию.

Об этом министр промышленности Виталий Вовк рассказал в эфире программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», передает TUT.BY.

«Если достигнем в ближайшие годы 50 тысяч [автомобилей в год], будем рассматривать запуск второй очереди — до 120 тысяч в год. Это совершенно новые модели, современнейшее производство», — рассказал Вовк.

Министр полагает, что в перспективе в стране может появиться и свой легковой автомобиль. Предпосылка для этого — как раз создание завода «БелДжи», на базе которого будет формироваться школа технологов, конструкторов, чтобы выходить на новый уровень. «В ближайшем будущем создастся сначала небольшое КБ для сопровождения, потом оно будет развиваться и, может быть, в ближайшем будущем мы увидим свой автомобиль, сконструированный у нас», — предположил Вовк.

Министр отметил, что программа развития промышленности до 2030 года предусматривает вложение до 17 млрд рублей инвестиций в создание новых производств и модернизацию существующих. Среди ключевых направлений он перечислил выпуск автокомпонентов, модернизацию литейных производств, «работают над беспилотным трактором и комбайном, для этого нужны новые технологии, новое оборудование». Источниками инвестиций Вовк назвал и деньги предприятий, и кредиты банков и китайские кредиты. «По многим направлениям хотим привлечь технологических инвесторов, партнеров, чтобы выйти на иной уровень», — признал он.

Министр также рассказал, что Объединенный институт машиностроения уже сейчас «готовит наш первый опыт легкового автомобиля с электроприводом», который скоро пойдет на испытания.

Ответил Виталий Вовк и на вопрос о целесообразности строительства в стране второго тракторного завода. «У Амкодора есть школа, в продолжение своих наработок они выходят на рынок сочлененного трактора. Это дополняет номенклатуру, которая сегодня есть у МТЗ, повышая конкурентоспособность белорусского тракторостроения», — пояснил министр.


 
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, почти 90% из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Главный рок-фестиваль СНГ в 750 км от Минска: как попасть на "Нашествие" и что там слушать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика