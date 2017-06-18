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Авторы спектакля "Подводники" расскажут о современной драматургии
19.06.2017 11:06 — Разное | Sputnik Беларусь
30 июня 2017 года в Национальном академическом драматическом театре им. Горького состоится важнейшая премьера лета — спектакля "Подводники" по пьесе Андрея Курейчика в постановке Сергея Ковальчика.
Это спектакль об атомной катастрофе. В белорусских театрах эта тема появлялась крайне редко. Прототипом стала история атомной катастрофы советской подлодки К-19. Впервые катастрофа на атомном ракетоносце будет воссоздана на театральной сцене.
В спектакле занят почти весь мужской коллектив театра. Главные роли исполняют заслуженный артист РБ Иван Мацкевич, Андрей Душечкин, Руслан Чернейцкий, Андрей Сенькин и многие другие.
На серьезный разговор о современной актуальной драматургии, о темах, которые должен поднимать в Беларуси современный театр приглашают:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 21 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 21 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами авторов спектакля "Подводники".
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