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Авторы спектакля "Подводники" расскажут о современной драматургии

19.06.2017 11:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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30 июня 2017 года в Национальном академическом драматическом театре им. Горького состоится важнейшая премьера лета — спектакля "Подводники" по пьесе Андрея Курейчика в постановке Сергея Ковальчика.

Это спектакль об атомной катастрофе. В белорусских театрах эта тема появлялась крайне редко. Прототипом стала история атомной катастрофы советской подлодки К-19. Впервые катастрофа на атомном ракетоносце будет воссоздана на театральной сцене.

В спектакле занят почти весь мужской коллектив театра. Главные роли исполняют заслуженный артист РБ Иван Мацкевич, Андрей Душечкин, Руслан Чернейцкий, Андрей Сенькин и многие другие.

На серьезный разговор о современной актуальной драматургии, о темах, которые должен поднимать в Беларуси современный театр приглашают:

  • драматург Андрей КУРЕЙЧИК;

  • художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Горького Сергей КОВАЛЬЧИК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 21 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 21 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами авторов спектакля "Подводники".

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