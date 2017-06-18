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Минский ЦУМ добавил еще один день распродаж в июне и увеличил скидку

19.06.2017 11:01 — Разное | Tut.by  
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Столичный ЦУМ увеличил размер июньских скидок и добавил еще один день, когда покупки в универмаге можно сделать дешевле. Об этом рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Раньше ЦУМ анонсировал скидки 8, 15, 22 и 29 июня. Сейчас решили организовать распродажу еще и 24 июня. Кроме того, в эти дни цены на непродовольственные товары будут снижены на 20% вместо 18%.

Все скидки госторговли в июне можно посмотреть здесь.

 
 
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