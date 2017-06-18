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Минский ЦУМ добавил еще один день распродаж в июне и увеличил скидку
Столичный ЦУМ увеличил размер июньских скидок и добавил еще один день, когда покупки в универмаге можно сделать дешевле. Об этом рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Раньше ЦУМ анонсировал скидки 8, 15, 22 и 29 июня. Сейчас решили организовать распродажу еще и 24 июня. Кроме того, в эти дни цены на непродовольственные товары будут снижены на 20% вместо 18%.
Все скидки госторговли в июне можно посмотреть здесь.
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Раньше скидка была 18%.
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