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Под Слуцком у Nissan оторвался прицеп-дача и влетел во встречный VW: пострадали два человека

19.06.2017 10:59 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло днем 18 июня на трассе Минск — Микашевичи в Слуцком районе.


Фото: kurjer.info

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 27-летний водитель ехал на Nissan Navara в сцепке с прицепом-дачей по трассе Р23 в сторону Микашевичей. На 104-м километре дороги возникла неисправность прицепного устройства, в результате чего прицеп отцепился, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Touran.


Фото: kurjer.info

В ДТП 53-летний водитель и 54-летняя пассажирка VW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 18 июня, около 16.30, на трассе Минск - Микашевичи.

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