|
Под Слуцком у Nissan оторвался прицеп-дача и влетел во встречный VW: пострадали два человека
Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло днем 18 июня на трассе Минск — Микашевичи в Слуцком районе.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 27-летний водитель ехал на Nissan Navara в сцепке с прицепом-дачей по трассе Р23 в сторону Микашевичей. На 104-м километре дороги возникла неисправность прицепного устройства, в результате чего прицеп отцепился, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Touran.
В ДТП 53-летний водитель и 54-летняя пассажирка VW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 18 июня, около 16.30, на трассе Минск - Микашевичи.
|
Архив (Разное)
Комментарии