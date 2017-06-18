ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В двух районах Гомеля до конца июня ограничат движение и отменят троллейбусный маршрут

19.06.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Частично изменится движение на площади Ленина 20 и 22 июня, а на перекрестке улиц Крупской и Каменщикова ограничение движения транспорта продлится с 19 по 30 июня, пишут «Гомельские ведомости».


В связи с репетицией выпуска офицеров МЧС 20 июня с 05.00 до 07.00 будет закрыто движение по одной из полос на площади Ленина: участок от улицы Пролетарской до улицы Советской. А 22 июня, в день торжественного мероприятия, с 15.30 до 17.00 частично ограничат движение по площади, со смещением транспортных потоков, движущихся от улицы Пролетарской на Советскую, к областному драмтеатру.

С 19 по 30 июня, из-за работ по реконструкции участка тепловой сети, частично ограничат движение (по центру проезжей части) на пересечении улиц Крупской и Каменщикова.

На время закрытия троллейбусы № 17 направят с проспекта Космонавтов по улицам Ефремова, Советской, Хатаевича, Мазурова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях, а троллейбусы маршрута № 15 отменят.

Также в связи с работами по реконструкции теплотрассы до 30 июня ограничат движение по проспекту Космонавтов на участке от улицы Озерной до 2-ой Гомсельмашевской (крайняя правая полоса движения по нечетной стороне).

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в движении транспорта коснутся площади Ленина, проспекта Космонавтов, а также улиц Крупской и Каменщикова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В России директор микрофинансовой организации простил долги клиентам, увидев как они живут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика