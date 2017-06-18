В двух районах Гомеля до конца июня ограничат движение и отменят троллейбусный маршрут

Частично изменится движение на площади Ленина 20 и 22 июня, а на перекрестке улиц Крупской и Каменщикова ограничение движения транспорта продлится с 19 по 30 июня, пишут « Гомельские ведомости ».





В связи с репетицией выпуска офицеров МЧС 20 июня с 05.00 до 07.00 будет закрыто движение по одной из полос на площади Ленина: участок от улицы Пролетарской до улицы Советской. А 22 июня, в день торжественного мероприятия, с 15.30 до 17.00 частично ограничат движение по площади, со смещением транспортных потоков, движущихся от улицы Пролетарской на Советскую, к областному драмтеатру.

С 19 по 30 июня, из-за работ по реконструкции участка тепловой сети, частично ограничат движение (по центру проезжей части) на пересечении улиц Крупской и Каменщикова.

На время закрытия троллейбусы № 17 направят с проспекта Космонавтов по улицам Ефремова, Советской, Хатаевича, Мазурова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях, а троллейбусы маршрута № 15 отменят.

Также в связи с работами по реконструкции теплотрассы до 30 июня ограничат движение по проспекту Космонавтов на участке от улицы Озерной до 2-ой Гомсельмашевской (крайняя правая полоса движения по нечетной стороне).