В России директор микрофинансовой организации простил долги клиентам, увидев как они живут

В Челябинской области судебные приставы взяли с собой в рейд руководителя микрофинансовой организации. По их словам, они устали от его обвинений в бездействии и требований взыскать долги с клиентов, поэтому решили показать коммерсанту свою работу с этой категорией граждан.

Директор организации вместе с приставами посетил дом 26-летнего Николая, который задолжал по кредиту 67 тысяч российских рублей (около 2,2 тысячи белорусских рублей), но застать его не удалось.

— Дома оказались старенький дедушка и трое детей. Они пояснили, что Николай работает пастухом, вернется затемно, — описывает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Челябинской области. — Пока пристав разговаривала с обитателями дома, взыскатель, требовавший до этого ареста имущества, обескураженно осматривался. В жилище не было ничего, что могло бы представлять ценность.

Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя, директора микрофинансовой организации, слезы. Выйдя из дома и незаметно вытирая глаза, мужчина смущенно сказал, что соринка попала.

Затем директор МФО посетил дом еще одной клиентки, долг которой составлял 37 тысяч российских рублей (1,2 тысячи белорусских рублей). По словам приставов, обстановка в жилище тоже была очень скромной.

— На вопрос взыскателя, как живете, дети очень искренно и непосредственно сообщили, что живут хорошо, раньше жили лучше — была собака, а теперь ее продали, потому что кормить нечем, — рассказывают в пресс-службе. — Результат визита пристава был тот же, что и по предыдущему адресу — акт об отсутствии имущества, подлежащего аресту.

Руководитель МФО признался, что его слезы были вызваны состраданием к своим клиентам. Раньше мужчина считал, что должники не выплачивают кредит только из-за халатности. Теперь коммерсант намерен навестить еще нескольких клиентов.

Название микрофинансовой организации и имя руководителя пресс-служба не сообщила.