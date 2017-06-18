В Светлогорском районе бесправник на Audi врезался во встречную Honda. Он погиб

ДТП случилось 18 июня, около 20.30, в Светлогорском районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.





44-летний бесправник на Audi 80 ехал по дороге Стужки — Здудичи — Судовицы. При выборе скорости движения водитель не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Honda Civic. После удара Audi выехала за пределы дороги и опрокинулась.

В результате ДТП водитель Audi от полученных травм скончался на месте происшествия. Он не был пристегнут ремнем безопасности.







