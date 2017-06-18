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Под Гомелем водитель KIA насмерть сбил пешехода

19.06.2017 11:28 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось ночью 17 июня в Гомельском районе, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.


26-летний водитель Kia Rio ехал по дороге Долголесье — Стукачевка. На 3-м километре трассы он сбил 50-летнего пешехода, который шел по левому краю проезжей части во встречном направлении.


От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В ГАИ подчеркнули, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

 
 
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26-летний водитель Kia Rio ехал по дороге Долголесье - Стукачевка, в направлении Стукачевки.

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