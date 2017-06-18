Кибербезопасность Беларуси: лучше Литвы, но хуже России

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь занимает 39 место в Глобальном индексе кибербезопасности, представленным Международным союзом электросвязи в понедельник.

Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) отражает уровень киберзащищенности государств и усилия, которые прилагает страна для улучшения этого показателя. Среди критериев: правовое, техническое, организационное поля, а также потенциал и сотрудничество.

В индексе 2017 года Беларусь заняла 39 место в мире и третье среди стран СНГ — после Грузии и России. Республика обходит по уровню кибербезопасности Литву, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Украину и многие другие страны.

Среди мировых лидеров по уровню кибербезопасности — Сингапур, США, Малайзия, Эстония и Оман.

По сравнению с предыдущим годом, Беларусь поднялась в рейтинге относительно других государств постсоветского пространства. Самая слабая сторона республики в кибербезопасности, по мнению составителей рейтинга, — в уровне сотрудничества с компонентными органами других стран.