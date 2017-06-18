|
Кибербезопасность Беларуси: лучше Литвы, но хуже России
19.06.2017 11:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь занимает 39 место в Глобальном индексе кибербезопасности,
Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) отражает уровень киберзащищенности государств и усилия, которые прилагает страна для улучшения этого показателя. Среди критериев: правовое, техническое, организационное поля, а также потенциал и сотрудничество.
В индексе 2017 года Беларусь заняла 39 место в мире и третье среди стран СНГ — после Грузии и России. Республика обходит по уровню кибербезопасности Литву, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Украину и многие другие страны.
Среди мировых лидеров по уровню кибербезопасности — Сингапур, США, Малайзия, Эстония и Оман.
По сравнению с предыдущим годом, Беларусь поднялась в рейтинге относительно других государств постсоветского пространства. Самая слабая сторона республики в кибербезопасности, по мнению составителей рейтинга, — в уровне сотрудничества с компонентными органами других стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинге стран по кибербезопасности Беларусь занимает третье место среди государств СНГ - после Грузии и России.
|
Архив (Разное)
Комментарии