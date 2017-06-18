СК: погибший роупджампер-любитель получил свой сертификат в подарок

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении мужчины, который является индивидуальным предпринимателем и занимается организацией роупджампинга, сообщила официальный представитель СК.

Трагедия произошла в воскресенье, 18 июня, в поселке Сосны под Минском. В результате прыжка с площадки трубы котельной, которая расположена на высоте 70-ти метров, погиб молодой человек 1990 года рождения.



© Sputnik Илья Питалев СК завел дело после гибели роупджампера в Соснах

"Все произошло около 16-ти часов. Молодой человек получил подарочный сертификат, совершал прыжок и упал на землю прямо на глазах у очевидцев", — сообщила Гончарова.

Следователи прибыли на осмотр места происшествия. К осмотру привлекались также специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям и государственного комитета экспертиз.

"С места происшествия мы изъяли оборудование и снаряжение, которое использовалось для организации прыжка. Это веревки, карабины, страховочные системы", — сообщила Гончарова.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей. Организатор прыжка в настоящее время задержан.

"Молодой человек, который погиб, не являлся профессиональным роупджампером, а получил сертификат в качестве подарка", — подчеркнула Гончарова.

Следственный комитет обращается ко всем любителям экстремальных развлечений, а также лицам, которые занимаются организацией этих развлечений, с рекомендацией не пренебрегать правилами техники безопасности, проверять исправность и качество страховочных систем, отметила представитель СК.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.