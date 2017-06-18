ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: погибший роупджампер-любитель получил свой сертификат в подарок

19.06.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении мужчины, который является индивидуальным предпринимателем и занимается организацией роупджампинга, сообщила официальный представитель СК.

Трагедия произошла в воскресенье, 18 июня, в поселке Сосны под Минском. В результате прыжка с площадки трубы котельной, которая расположена на высоте 70-ти метров, погиб молодой человек 1990 года рождения.

СК: погибший роупджампер-любитель получил свой сертификат в подарок
© Sputnik Илья Питалев
СК завел дело после гибели роупджампера в Соснах

"Все произошло около 16-ти часов. Молодой человек получил подарочный сертификат, совершал прыжок и упал на землю прямо на глазах у очевидцев", — сообщила Гончарова.

Следователи прибыли на осмотр места происшествия. К осмотру привлекались также специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям и государственного комитета экспертиз.

"С места происшествия мы изъяли оборудование и снаряжение, которое использовалось для организации прыжка. Это веревки, карабины, страховочные системы", — сообщила Гончарова.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей. Организатор прыжка в настоящее время задержан.

"Молодой человек, который погиб, не являлся профессиональным роупджампером, а получил сертификат в качестве подарка", — подчеркнула Гончарова.

Следственный комитет обращается ко всем любителям экстремальных развлечений, а также лицам, которые занимаются организацией этих развлечений, с рекомендацией не пренебрегать правилами техники безопасности, проверять исправность и качество страховочных систем, отметила представитель СК.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель СК Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях гибели роупджампера в поселке Сосны под Минском и уголовном деле против...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-конференция о заседании глав МИД стран ЦЕИ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика