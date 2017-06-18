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СК: погибший роупджампер-любитель получил свой сертификат в подарок
19.06.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении мужчины, который является индивидуальным предпринимателем и занимается организацией роупджампинга, сообщила официальный представитель СК.
Трагедия произошла в воскресенье, 18 июня, в поселке Сосны под Минском. В результате прыжка с площадки трубы котельной, которая расположена на высоте 70-ти метров, погиб молодой человек 1990 года рождения.
© Sputnik Илья Питалев
"Все произошло около 16-ти часов. Молодой человек получил подарочный сертификат, совершал прыжок и упал на землю прямо на глазах у очевидцев", — сообщила Гончарова.
Следователи прибыли на осмотр места происшествия. К осмотру привлекались также специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям и государственного комитета экспертиз.
"С места происшествия мы изъяли оборудование и снаряжение, которое использовалось для организации прыжка. Это веревки, карабины, страховочные системы", — сообщила Гончарова.
Следователи продолжают допрашивать свидетелей. Организатор прыжка в настоящее время задержан.
"Молодой человек, который погиб, не являлся профессиональным роупджампером, а получил сертификат в качестве подарка", — подчеркнула Гончарова.
Следственный комитет обращается ко всем любителям экстремальных развлечений, а также лицам, которые занимаются организацией этих развлечений, с рекомендацией не пренебрегать правилами техники безопасности, проверять исправность и качество страховочных систем, отметила представитель СК.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель СК Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях гибели роупджампера в поселке Сосны под Минском и уголовном деле против...
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