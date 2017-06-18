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Пресс-конференция о заседании глав МИД стран ЦЕИ в Минске
19.06.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь
22 июня министры иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы соберутся в Минске.
По словам заместителя генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрика Черновица, это очень важное для ЦЕИ мероприятие в рамках не менее важного для организации 2017-го года, поскольку в этом году на повестку дня поставлена разработка нового плана действий и новых руководящих правил в отношении структуры организации.
Планируется сделать организацию как можно более прозрачной и способной к кооперации на региональном и международном уровне.
Своим мнением о планах и возможностях участия Беларуси в ЦЕИ и о прогнозах на итоги заседания министров иностранных дел стран ЦЕИ поделятся:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 20 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 20 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча политологов с журналистами на тему: "Заседание министров иностранных дел стран...
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