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Пресс-конференция о заседании глав МИД стран ЦЕИ в Минске

19.06.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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22 июня министры иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы соберутся в Минске.

По словам заместителя генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрика Черновица, это очень важное для ЦЕИ мероприятие в рамках не менее важного для организации 2017-го года, поскольку в этом году на повестку дня поставлена разработка нового плана действий и новых руководящих правил в отношении структуры организации.

Планируется сделать организацию как можно более прозрачной и способной к кооперации на региональном и международном уровне.

Своим мнением о планах и возможностях участия Беларуси в ЦЕИ и о прогнозах на итоги заседания министров иностранных дел стран ЦЕИ поделятся:

  • директор по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб" Евгений ПРЕЙГЕРМАН;
  • политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 20 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 20 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча политологов с журналистами на тему: "Заседание министров иностранных дел стран...

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