ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые оценили шанс найти разумную жизнь в нашей галактике

19.06.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские ученые Луис Анкордоки, Сусанна Вебер, Хорхе Сориано теоретически обосновали, что в Млечном Пути существует инопланетная цивилизация, которая способна выйти на контакт с землянами. Препринт исследования опубликован на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает Lenta.ru.


Фото: ESO

Специалисты модифицировали уравнение Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.

Специалисты показали, что в галактических масштабах, то есть в пределах десяти килопарсек от Солнца, что сравнимо с радиусом диска Млечного Пути, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства.

В подходе ученых количество планет с цивилизациями, способными на контакт, оказывается связанным с темпами рождения небесных тел, располагающихся в пределах зоны обитаемости вокруг материнской звезды. Существованию жизни, в свою очередь, могут угрожать мощные гамма-всплески.

Специалисты полагают, что готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и JWST (James Webb Space Telescope) позволят проверить выводы работы.

Читайте также:

Когда их найдут: 5 законов и правил на случай встречи с инопланетянами

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пределах десяти килопарсек от Солнца находится как минимум одна инопланетная цивилизация, способная на коммуникацию с Землей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кибербезопасность Беларуси: лучше Литвы, но хуже России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика