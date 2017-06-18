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"Невидимый" телевизор Samsung поступил в продажу

19.06.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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Необычный ультратонкий телевизор Samsung Frame (переводится как «рамка») поступил в продажу в США. Он примечателен тем, что не похож на стандартные ТВ-гаджеты и может запросто затеряться на стене среди картин.


Тонкий гаджет обрамлен деревянной рамой, имеет почти невидимое крепление на стену и в Art-режиме демонстрирует статичные изображения. Таким образом он превращается в обычную картину на стене.

Samsung Frame — гаджет не из дешевых. 55-дюймовая версия стоит от 2000 долларов, тогда как 65-дюймовый вариант — от 2800. Покупатели могут выбрать белый, бежевый или ореховый оттенки красного дерева для рамки.

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