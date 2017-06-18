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"Невидимый" телевизор Samsung поступил в продажу
Необычный ультратонкий телевизор Samsung Frame (переводится как «рамка»)
Тонкий гаджет обрамлен деревянной рамой, имеет почти невидимое крепление на стену и в Art-режиме демонстрирует статичные изображения. Таким образом он превращается в обычную картину на стене.
Samsung Frame — гаджет не из дешевых. 55-дюймовая версия стоит от 2000 долларов, тогда как 65-дюймовый вариант — от 2800. Покупатели могут выбрать белый, бежевый или ореховый оттенки красного дерева для рамки.
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Стоит гаджет от 2000 долларов.
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