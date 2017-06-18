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Энергетики со всей Беларуси примут участие в соревнованиях в Витебске

19.06.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники будут состязаться в семи этапах, в ходе которых продемонстрируют свои умения по ремонту и обслуживанию линий электропередачи, включая работы на высоте, навыки оказания первой помощи и другие, рассказали Sputnik в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

В частности, специалисты-энергетики будут подниматься на опору ЛЭП, а также на автовышку в специальной экипировке и покажут навыки оказания помощи пострадавшим при поражении электрическим током, подопытным для этого будет использоваться робот-тренажер.

 
 
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Республиканские соревнования энергетиков пройдут с 26 по 30 июня на полигоне учебного центра "Витебскэнерго". На первенство страны соберутся специалисты из шести...

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