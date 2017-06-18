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В Кобринском районе пьяный водитель на BMW снес столб и врезался в забор. Он погиб
Смертельная авария произошла в ночь на 18 июня в деревне Октябрь Кобринского района. Об этом
По предварительной информации, 45-летний водитель BMW 525 ехал по проезду от улицы Дорожной к улице Советской, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на мачту линии электропередачи и заборное ограждение.
В результате ДТП водитель получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов скончался. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.
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Смертельная авария произошла в ночь на 18 июня в деревне Октябрь.
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