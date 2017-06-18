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В Кобринском районе пьяный водитель на BMW снес столб и врезался в забор. Он погиб

19.06.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла в ночь на 18 июня в деревне Октябрь Кобринского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 45-летний водитель BMW 525 ехал по проезду от улицы Дорожной к улице Советской, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на мачту линии электропередачи и заборное ограждение.


В результате ДТП водитель получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов скончался. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.

По информации пресс-службы МВД, водитель BMW в момент аварии был пьян.

 
 
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Смертельная авария произошла в ночь на 18 июня в деревне Октябрь.

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