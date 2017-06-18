Каким специалистам наниматели готовы платить больше 10 тысяч рублей в месяц

Вакансия с зарплатой около 15 тысяч долларов в эквиваленте размещена на информационном портале государственной службы занятости населения, сообщили БЕЛТА в управлении политики занятости Минтруда.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, ООО в Минске ищет заместителя директора и предлагает ему зарплату 27 800 рублей в месяц. Требования к кандидату — стаж работы в должности менеджера в иностранных компаниях не менее 2 лет, владение английским языком и ивритом на высоком уровне, опыт работы в разработке ПО.

На втором месте по уровню оплаты труда — вакансия директора ООО в столице. Чтобы претендовать на это рабочее место с зарплатой 21 318 рублей в месяц, нужно обладать опытом управления ИТ-компанией более 10 лет, опытом разработки ПО, иметь в языковом арсенале свободный английский и голландский.

Есть еще семь вакансий с зарплатой свыше 10 000 рублей в месяц — приглашают соискателей на должности генерального директора, директора, двух заместителей директора, бухгалтера, двух начальников отдела в различные ООО в Минске.

Еще шесть вакансий находятся по оплате труда в диапазоне от 5 000 до 10 000 рублей. Всего в Беларуси насчитывается 1,7% вакансий с уровнем заработной платы свыше 1065 рублей в месяц (на 1 мая их было 1,4%). Причем в Гомельской области таких вакансий — 4,3% от общего количества свободных рабочих мест (преимущественно за счет предложений работы вахтовым методом для строителей), в Минске и Минской области — по 2%. Среди регионов республики наименьший удельный вес вакансий с зарплатой, превышающей 1065 рублей, — в Брестской области (0,1%).

Исходя из сведений нанимателей, в республике на начало июня доля свободных рабочих мест с зарплатой от 966 до 1065 рублей составляла 1%, с зарплатой от 866 до 965 рублей — также 1%. Удельный вес вакансий с зарплатой от 766 до 865 рублей была 2,4%, от 666 до 765 рублей — 3,7%, от 566 до 665 рублей — 6,6%, от 466 до 565 рублей — 14%, от 366 до 465 рублей — 21,4%, от 266 до 365 рублей — 31,2%.

Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось 17% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до 265 рублей (ниже минимальной заработной платы, установленной правительством с 1 января 2017 года).

Напомним, на начало июня в Беларуси безработными были почти 37,5 тысячи человек. Это на 2,3 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,9% от экономически активного населения.