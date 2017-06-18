Осмоловка: видеопрогулка по тихому центру Минска

Небольшой район двухэтажной застройки в заречной части Минска появился в первые послевоенные годы. Теперь его границы очерчены улицами Богдановича — Киселева — Куйбышева — Коммунистической. В момент появления здесь первых двухэтажных домов названия улиц были другими. Свое нынешнее неофициальное название — Осмоловка — он получил по имени его архитектора, Михаила Осмоловского. Хотя в свое время его называли поселком Люторовича — по имени руководителя управления по делам искусств Павла Люторовича. Который и жил здесь, и помогал с жильем многим артистам.



© Sputnik/ Анна Нефедова За сохранение Осмоловки высказались почти пять тысяч минчан

В микрорайоне жили видные военачальники, актеры Оперного театра — благо и штаб Белорусского военного округа (теперь Министерство обороны), и театр находятся рядом. Рассказывают, что генерал-полковник, почетный гражданин Минска Александр Бурдейный, живя в Осмоловке, ездил в магазин на коне.

В разное время тут жили многие известные деятели, как, например, ученый Михаил Бодяко, заслуженный деятель культуры БССР, автор многочисленных работ по музыкальному искусству, советский театральный актер, режиссер Абрам Трепел, минский "динамовец" Сергей Алейников, композитор Сергей Зубрич. Осмоловка по-прежнему жива и населена — здесь живут не только поколения минчан, здесь с радостью селятся и гости из других стран.

Несколько раз предлагалось присвоить району статус историко-культурной ценности. Но решение не поддержано до сих пор. Уже в четвертый раз идет разговор о том, чтобы на месте двухэтажной Осмоловки построить современные жилищные и культурно-развлекательные комплексы и объекты . Очередное общественное слушание по новому проекту изменения микрорайона назначено на 26 июня 2017 года.

Экскурсию Александра Кривошеева по Осмоловке смотрите на видео Sputnik Беларусь.