ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В банке данных Госслужбы занятости появилась вакансия с окладом около 15 тысяч долларов

19.06.2017 12:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В банке данных Госслужбы занятости появилась вакансия с окладом около 15 тысяч долларов

фото: Ria.com

Государственная служба занятости выставила на своем информационном портале вакансию с рекордным заработком — 27800 рублей в месяц, или 15 тысяч долларов в эквиваленте.

Как передает БЕЛТА, такую зарплату готовы предложить  заместителю директора частной компании. Он должен иметь не менее чем 2 года опыта работы менеджером в иностранных компаниях, владеть английским и ивритом на высоком уровне, а также иметь опыт работы в разработке программного обеспечения.

Еще одна вакансия с высокой зарплатой в Минске — это должность директора предприятия, также в сфере IT. Здесь требуют 10-летний опыт управления такой компанией, а также свободное владение английским и голландским языком. Обещают платить 21 318 тысяч рублей в месяц.
Еще семь вакансий с зарплатой более 10 тысяч рублей — это должности топ-менеджеров, руководителей и бухгалтеров в частные компании.

Всего в Беларуси 1,7% вакансий с уровнем зарплат более 1065 рублей в месяц. Причем в Гомельской области их 4,3% от общего количества за счет предложений для строителей работать вахтовым методом. Менее всего таких вакансий в Брестской области — только 0,1%.

Чаще всего в Беларуси предлагают работу с зарплатой от 266 до 365 рублей — 31,2% вакансий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственная служба занятости выставила на своем информационном портале вакансию с рекордным заработком — 27800 рублей в месяц, или 15 тысяч долларов в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Энергетики со всей Беларуси примут участие в соревнованиях в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика