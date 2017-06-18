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В банке данных Госслужбы занятости появилась вакансия с окладом около 15 тысяч долларов
19.06.2017 12:14 — Разное | Ежедневник
фото: Ria.com
Государственная служба занятости выставила на своем информационном портале вакансию с рекордным заработком — 27800 рублей в месяц, или 15 тысяч долларов в эквиваленте.
Как передает
Еще одна вакансия с высокой зарплатой в Минске — это должность директора предприятия, также в сфере IT. Здесь требуют 10-летний опыт управления такой компанией, а также свободное владение английским и голландским языком. Обещают платить 21 318 тысяч рублей в месяц.
Всего в Беларуси 1,7% вакансий с уровнем зарплат более 1065 рублей в месяц. Причем в Гомельской области их 4,3% от общего количества за счет предложений для строителей работать вахтовым методом. Менее всего таких вакансий в Брестской области — только 0,1%.
Чаще всего в Беларуси предлагают работу с зарплатой от 266 до 365 рублей — 31,2% вакансий.
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Государственная служба занятости выставила на своем информационном портале вакансию с рекордным заработком — 27800 рублей в месяц, или 15 тысяч долларов в...
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