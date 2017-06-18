От Ford до Geely: какие машины собирали и хотели собирать в Беларуси

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белорусские чиновники уже давно мечтают о сборке в Беларуси зарубежных автомобилей или создании совместных производств — Sputnik вспоминает, какие машины выходили и какие выходят с клеймом "Made in Belarus".

Как рассказал накануне телеканалу "Беларусь 1" министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, в ближайшее время в Беларуси на новом заводе будет выпущена опытная партия машин "БелДжи" — общего с китайцами производства. Планируется, что выпускать будут около 60 тысяч машин в год, а большая часть автомобилей пойдет на продажу в РФ.

Опытный образец белорусско-китайской машины покажут уже на параде ко Дню Независимости 3 июля. Пока же Sputnik предлагает вам вспомнить, какие еще автомобили зарубежных брендов собирали и хотели собирать в Беларуси.